Benjamin et Marine (Les Marseillais) : La raison de leur rupture dévoilée

En 2017, Benjamin Samat et Marine El Himer se sont rencontrés lors du tournage des Princes de l'amour. Les deux candidats de W9 ont fini par se mettre en couple, mais leur histoire d'amour n'a pas duré. Entre-temps, le beau brun de 28 ans a vécu une romance avec Océane, sa soeur jumelle. Et cette année, il s'est remis avec Marine (vous suivez ?!). Mais une fois de plus, cela n'a pas duré.

Interrogée par nos confrères de Purebreak, la jeune femme de 27 ans a dévoilé pour quelle raison son couple avec Benjamin Samat n'avait pas tenu très longtemps au-delà du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde 2020. "Après le tournage, je suis allée chez lui à Marseille et j'ai vu que son train de vie ne me correspondait pas du tout (...) Je le comparais à ma dernière relation avec qui j'étais épanouie, souriante, plus moi-même. Alors que lui est beaucoup basé sur son image, sur son apparence. Il ne me faisait pas rire. On n'avait pas le même humour. On n'était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Je n'étais pas épanouie, je n'étais pas à l'aise, alors qu'en tournage, j'étais bien avec lui", a révélé Marine El Himer.

La jumelle d'Océane a ensuite pris le temps de répondre à ceux qui l'accusaient d'avoir joué avec les sentiments de Benjamin : "Ce n'est pas que j'ai joué avec lui, c'est juste que ce n'était pas possible. On ne sortait pas beaucoup, bref ça n'allait pas. On dit que c'est moi la vicieuse parce que je l'ai quitté, sauf que moi, je suis encore célibataire à l'heure actuelle. Je ne me suis mise avec personne. Sauf que lui va à Ibiza, il se met avec une fille, là il va à Dubaï, il se met avec une fille... Au final, qui était le plus vicieux ?"

Selon les dernières rumeurs, Benjamin Samat aurait en effet retrouvé l'amour, auprès de Maddy Burciaga. Des ragots auxquels les principaux intéressés n'ont pas encore répondu.