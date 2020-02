Stars à nu : Qui est Maddy Burciaga, la sensuelle influenceuse ?

À l'instar de Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin, Maddy Burciaga a accepté de se dévêtir afin de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, lors du tournage de Stars à nu. Après avoir suivi des ateliers pour l'aider à être nue devant un public et pour apprendre la chorégraphie, elle a fait le show devant 1000 personnes, au Lido, avec ses nouvelles amies. Mais qui est la jolie blonde de 26 ans ?

Maddy Burciaga a été révélée au grand public en 2015 dans Qui veut épouser mon fils ?, sur TF1. Elle était venue pour séduire Alexandre (25 ans), le fils de Rosa. Et c'est elle qu'il a choisie à la fin de l'aventure. Mais leur romance n'a pas duré bien longtemps après le tournage. L'année suivante, les téléspectateurs la retrouvent sur NRJ12 dans Friends Trip 2. Elle faisait équipe avec Fidji Ruiz (Friends Trip 1) et Karisma Flagueul (Secret Story 9). Elle a aussi participé à La Villa des coeurs brisés 2 avec la problématique "Je suis trop exigeante". C'est ensuite dans Les Marseillais VS le reste du monde qu'elle a de nouveau fait le show, en 2017. Elle a notamment fait parler d'elle pour son flirt avec Julien Tanti. L'année suivante, elle rencontre Vincent Queijo lors du tournage des Anges 10. Sa dernière émission de télé-réalité à ce jour.

Aujourd'hui, elle préfère se concentrer sur sa carrière d'influenceuse et partage donc son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux, ses bons plans ou des photos qui font souvent grimper la température. En 2018, elle a lancé sa propre marque de cosmétiques intitulée Mlips Cosmetics.

Nul doute que la jeune femme, qui s'est toujours montrée discrète et posée, plaira aux téléspectateurs de TF1, dans Stars à nu. Et bonne nouvelle pour ses admirateurs, elle est fraîchement célibataire.