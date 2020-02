Maddy Burciaga célibataire: elle révèle les raisons de sa rupture avec son chéri

Coup dur pour Maddy Burciaga ! Cette semaine, la jolie blonde vue dans Les Anges de la télé-réalité a révélé sur son compte Snapchat qu'elle s'était séparée de son compagnon, Georges Kikano, un célèbre influenceur automobile surnommé GMK.

"Un petit snap pour clarifier la situation vu que je reçois beaucoup de messages concernant mon couple avec GMK... Comme vous pouvez le voir, on se voit toujours, mais on ne partage plus de moments entre guillemets intimes, de couple, tout simplement parce qu'on a décidé de retrouver notre relation d'avant", a-t-elle expliqué à sa communauté de millions d'abonnés. Et de préciser : "On n'est plus ensemble, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se parle plus, qu'on ne se voit plus, qu'on ne s'entend plus. Mais ça faisait plus de six ans qu'on se connaissait, on a voulu essayer quelque chose... On y a beaucoup cru, on a quelque chose qui ne s'explique pas, mais c'est vrai qu'en couple, des fois, le coeur a ses raisons que la raison ignore, il y a des choses qu'on ne contrôle pas."

Il y a plusieurs semaines, Maddy semblait pourtant sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie après avoir souffert des infidélités de son ex, Vincent Queijo. "Cinq ans qu'on se connaît pour, au final, se rendre compte que c'était une évidence... Mon homme, Mon confident. J'ai enfin trouvé un homme, un vrai, avec qui je peux partager 100% de mon quotidien, qui prend soin de moi, me protège, me tire vers le haut chaque jour, me fait rire à en pleurer. Bon, j'avoue, des fois, il est relou, mais comme moi... Comme on dit qui se ressemble s'assemble", déclarait-elle amoureusement sur Instagram.

Le coeur de Maddy est donc de nouveau à prendre et nul doute qu'elle ne tardera pas à ameuter les prétendants, et peut-être davantage encore vendredi soir avec la diffusion de Stars à nu, nouveau divertissement de TF1 auquel elle participe. La starlette du petit écran se dénudera aux côtés d'autres personnalités comme Marine Lorphelin, Mareva Galanter ou encore Fanny Leeb dans le but de sensibiliser aux cancers du sein, de la prostate et du testicule.