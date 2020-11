Maddy Burciaga accusée d'être une arnaqueuse : en colère, elle se justifie

Alors que la polémique continue d'enfler, Maddy Burciaga a pris la décision de briser le silence sur Instagram, mercredi 4 novembre 2020, afin de mettre certaines choses au clair.

L'influenceuse de 27 ans expliquait sur son site Mlips Cosmetics que 25% des bénéfices seraient reversés à la Fondation Brigitte Bardot en entrant le code "Bardot50" au moment du paiement. Afin d'illustrer cette promo, la jeune femme a dévoilé une photo d'elle avec un lionceau en captivité. Mais voilà que le 3 novembre, l'association a assuré sur Twitter qu'elle n'avait fait aucun partenariat avec Maddy. "#INTOX. Une 'influenceuse', qui se fait appeler 'Maddy Burciaga' et se met en scène avec des animaux sauvages (!), tente de propulser sa gamme de cosmétiques en communiquant sur un prétendu partenariat avec la #FBB. La FBB tient à préciser qu'elle n'a jamais autorisé une telle exploitation de son nom et de sa réputation, pour laquelle elle n'a d'ailleurs jamais été sollicitée, ni évidemment rémunérée. Une telle utilisation afin d'assurer la commercialisation de cosmétiques est d'autant plus préjudiciable que ceux-ci ne sont en aucun cas certifiés 'vegan'.La FBB se réserve le droit d'entamer toutes les poursuites qu'elle jugera nécessaires", pouvait-on lire. Hugo Clément ou d'autres influenceurs avaient ensuite réagi à cette polémique.

Face à l'ampleur que l'histoire prenait, Maddy a donc décidé de mettre les choses au clair, en story Instagram. La compagne de Benjamin Samat a expliqué que chaque année, elle choisissait une association pour leur reverser de l'argent. Touchée par la cause animale, elle avait donc choisi la Fondation Brigitte Bardot. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "Le problème n'est pas le reversement des dons, parce que ça a été fait il y a un petit moment déjà. Il faut savoir que les dons ont été comptabilisés tout le mois d'octobre.(...) Mais ce qu'il s'est passé c'est que vous l'avez vu, il y a pas mal de polémiques autour des animaux dernièrement. Notamment par rapport à des zoos à Dubaï où des gens vont faire des photos avec les animaux. Pendant tout le mois d'octobre, ça n'a pas dérangé l'association d'avoir cette bannière avec cette fameuse photo. Je tiens à dire qu'effectivement, la photo n'était pas appropriée, c'était de la maladresse.(...) Mais ce que je ne comprends pas c'est que pendant un mois tout va bien, les fonds sont reversés, la vie est belle. Et quand il y a un buzz qui tourne autour des animaux, on me met dedans et la Fondation se retourne contre moi", a-t-elle tout d'abord déclaré.

Je suis très déçue

Maddy a ensuite expliqué qu'elle n'avait aucun partenariat avec la Fondation. C'est de "bon coeur" qu'elle a donné de l'argent comme tout un chacun l'aurait fait. "Quand vous allez sur le site d'une association, vous pouvez faire un virement en tant que particulier ou entreprise. Je suis une entreprise avec ma marque donc j'ai fait un don de manière naturelle, sans les appeler. (...) Je pense que l'association a eu peur des retombées à cause de la photo. Désolée pour cette photo qui a pu gêner mais mes intentions n'étaient pas mauvaises. Je suis choquée de voir qu'en voulant aider, ça me retombe dessus comme ça. Je suis très déçue", a poursuivi l'ancienne candidate des Anges. Elle a regretté que la Fondation ne l'appelle pas simplement pour clarifier la situation car, contrairement à ce qui a pu se dire, elle n'est pas une arnaqueuse.

"La prochaine fois, je pense que je contacterais directement l'association plutôt que de prendre une initiative. Ca a peut être été mon erreur même si ça n'a posé problème avec aucune autre association", a déclaré Maddy. Elle s'est ensuite adressée aux influenceurs ou blogueurs qui l'ont enfoncée après avoir découvert les messages de la Fondation : "Si vous n'avez plus à manger chez vous allez travailler. Mais arrêtez de gratter sur le dos des gens parce que vous faites pitié." Le message est passé !