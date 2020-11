Maddy Burciaga initiatrice d'une arnaque : Ses mensonges dénoncés, la justice bientôt impliquée ?

Maddy Burciaga est au coeur d'une polémique qui est en train d'enfler. L'influenceuse de 27 ans aurait menti afin de vendre ses produits de beauté. Une situation dénoncée par Hugo Clément ainsi que la Fondation Brigitte Bardot, le 3 novembre 2020.

Comme de nombreuses candidates, Maddy a lancé sa collection de maquillage baptisée Mlips Cosmetics. Et récemment, elle a proposé un code promotionnel qui n'est pas (du tout !) passé. Comme l'a dévoilé Hugo Clément avec une capture d'écran, la compagne de Benjamin Samat proposait -25% de réduction sur le site et expliquait que 25% des bénéfices seraient reversés à la Fondation Brigitte Bardot en entrant le code "Bardot50" au moment du paiement. Afin d'illustrer cette promo, la jeune femme a dévoilé une photo d'elle avec un lionceau en captivité. Le hic ? La Fondation n'a fait aucun partenariat avec Maddy et l'a vite fait savoir.

"#INTOX. Une 'influenceuse', qui se fait appeler 'Maddy Burciaga' et se met en scène avec des animaux sauvages (!), tente de propulser sa gamme de cosmétiques en communiquant sur un prétendu partenariat avec la #FBB. La FBB tient à préciser qu'elle n'a jamais autorisé une telle exploitation de son nom et de sa réputation, pour laquelle elle n'a d'ailleurs jamais été sollicitée, ni évidemment rémunérée. Une telle utilisation afin d'assurer la commercialisation de cosmétiques est d'autant plus préjudiciable que ceux-ci ne sont en aucun cas certifiés 'vegan'.La FBB se réserve le droit d'entamer toutes les poursuites qu'elle jugera nécessaires", peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la Fondation Brigitte Bardot.

Hugo Clément dénonce Maddy

Afin que personne ne loupe cette information, Hugo Clément a relayé l'information sur Instagram. "ATTENTION ARNAQUE ! Une influenceuse suivie par plus de 2 millions de personnes (@maddyburciaga) vend du maquillage de sa marque (@mlipscosmetics) en posant avec un lionceau captif et en présentant cela comme un partenariat avec la @fondationbrigittebardot, prétendant lui reverser 25% des bénéfices. C'est faux ! La Fondation vient de publier un communiqué (troisième image) indiquant qu'elle n'avait 'jamais autorisé une telle exploitation de son nom et de sa réputation, pour laquelle elle n'a d'ailleurs jamais été sollicitée ou rémunérée'. La Fondation, qui lutte contre la maltraitance infligée aux animaux, dénonce des 'allégations mensongères'. Tenter de vendre du rouge à lèvre en utilisant abusivement un lionceau et une association de défense des animaux... il fallait oser !", a écrit le compagnon d'Alexandra Rosenfeld.