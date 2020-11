Maeva Ghennam : "Tchoin à buzz", "jalouse"... Elle clashe une célèbre youtubeuse !

Maeva Ghennam est une candidate de télé-réalité, connue pour sa participation aux Marseillais (W9). Mais pas uniquement : la brunette de 23 ans a lancé sa marque de cosmétiques et produits de beauté, Maeva Ghennam Beauty. La youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, l'ex-compagne de Jimmy Labeeu qui possède sa propre marque Martine Cosmetics, a choisi de tester celle de sa camarade. Et elle était loin de se douter du clash que cela allait déclencher, samedi 31 octobre 2020 !

C'est une grosse commande qu'a passé Gaëlle Garcia Diaz sur le site de Maeva Ghennam Beauty. En effet, elle en a eu pour 300 euros. Et avant même de recevoir les produits, elle semblait peu convaincue... "Les fautes d'orthographes, les packshots manquants, les pages produits... Ça ne va pas du tout", lançait-elle en story sur Instagram, déplorant une stratégie marketing "pas à la hauteur". La réponse de Maeva Ghennam ne s'est pas fait attendre : "T'as un problème toi ?"

Gaëlle Garcia Diaz "jalouse" et "tchoin à buzz" selon Maeva Ghennam

Puis, l'ex-compagne de Greg Yega s'est saisie de son compte Snapchat afin de déverser sa colère. "La fille n'a même pas encore reçu mes produits qu'elle se permet de critiquer ma marque ! Je cherche à savoir qui est cette fille et je vois qu'elle a elle aussi une marque de maquillage ! Et je me dis qu'elle veut faire du buzz sur mon dos parce qu'à mon avis sa marque ne marche pas", lance-t-elle. Et de préciser que Gaëlla Garcia Diaz lui avait, avant de descendre sa marque, envoyé un message bienveillant. "Et par derrière tu vas me critiquer sur tes réseaux sociaux", s'agace-t-elle.

En bref, Maeva Ghennam explique "donner un petit peu de lumière" à Gaëlle Garcia Diaz, "parce que je sais qu'elle en cherche". Et de qualifier la star de YouTube au million d'abonnés de "tchoin à buzz", "ridicule"... et "inconnue au bataillon".

La spécialiste du make-up a finalement reçu ses produits, les a testés et a publié une vidéo sur sa chaîne. Si elle concède qu'il "y a du bon dans les fards à paupière", Gaëlle Garcia Diaz "déconseille fortement" les rouges à lèvres qu'elle trouve "excessivement chers". Là encore, Maeva Ghennam n'a pas tardé à répliqué, estimant que la jeune femme est "jalouse".