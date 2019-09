Gaelle Garcia Diaz, sa rupture avec Jimmy Labeeu : "Y a deux sons de cloche"

Le 14 septembre 2019, Enjoyphoenix et Gaelle Garcia Diaz ont signé l'une des plus belles collaborations de l'année. Simultanément, deux vidéos étaient publiées sur leurs chaînes respectives. Marie Lopez a dévoilé un nouvel opus de sa série "Une journée avec" en compagnie de l'ancienne joueuse de poker belge. À la fin de la vidéo, elle pose plusieurs questions à Gaelle Garcia Diaz, qui accepte ici de revenir sur sa relation très discutée sur les réseaux sociaux avec le vidéaste et acteur Jimmy Labeeu.

"On ne s'est pas quittés en se détestant"

Séparés il y a plus d'un an, Gaelle et Jimmy sont restés 3 ans et 8 mois ensemble. Une relation marquée par des fiançailles, mais aussi par une séparation critiquée sur les réseaux sociaux, beaucoup ayant pris le parti du comédien. "Il y a deux sons de cloche. C'est un peu schizophrénique puisque, d'un côté, on se dit que les gens n'ont pas à se mêler de ça. Puis je me dis 'Attends Gaelle, tu tiens un discours complètement bancal' parce que, pendant quatre ans, on a étalé notre vie privée. Story pour story, photos Insta, vidéos ensemble...", explique la créatrice de Martine Cosmetics.

"C'est quelque chose qui nous rendait très heureux à l'époque, donc je ne crache pas là-dessus. Mais c'est un peu le revers de la médaille. (...) Même quand les choses se terminent proprement, puisqu'on ne s'est pas quittés en se détestant, les gens n'arrivent pas à comprendre la rupture où qu'il y ait une raison plus grave. Les gens ont envie de savoir pourquoi on s'est séparés, mais ils ne le sauront jamais", poursuit Gaelle Garcia Diaz, précisant qu'elle n'a pas envie de dévoiler "ces parties de l'autre" par respect pour Jimmy Labeeu.

Aujourd'hui, Gaelle Garcia Diaz est en couple avec le footballeur belge Daan de Pever. "Je suis en couple et très heureuse, j'ai appris de mes erreurs. L'exposer à mort, ça ne m'intéresse pas. Il n'a pas envie de ça non plus, on se met en couple, le lendemain, il prend 30 000 abonnés. (...) Il est un peu en dehors de tout ça et c'est bien", explique-t-elle. Gaelle et Dan, qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université il y a des années, ont repris contact il y a plusieurs mois et vivent désormais ensemble.

Polémique sur le n-word

En janvier 2019, Gaelle était taxée de racisme pour avoir dit le "n-word" dans une vidéo où elle imitait le rappeur Lil Pump. Une vive polémique avait alors éclaté sur Twitter. "C'est tellement chiant de devoir lire des commentaires ou des threads sur toi qui sont complètement faux. On va lire que t'es transphobe, que t'es homophobe, que t'es raciste parce que t'imites un rappeur... Justement, je ne pense pas à ça. Je suis pas en train de me dire : 'J'ai fait une vidéo, j'ai dit le n-word, du coup on va penser que je suis raciste.' En fait, j'y pense pas, ça me sort tellement de l'esprit et je regrette après-coup. (...) Là, c'est tellement grave, ça implique la famille, des amis... On est choqués, et va leur expliquer...", s'est-elle une fois de plus défendue face à Enjoyphoenix.