Enjoy Phoenix "has-been" face à Léna Situations ? La youtubeuse réagit aux attaques

Le 20 mars lors d'une interview avec la blogueuse Alix Grousset, la youtubeuse beauté, EnjoyPhoenix a pris la parole au sujet de la concurrence importante dans le milieu de l'influence et de la beauté en France.

"On me comparait toujours avec des filles plus jeunes que moi, qui étaient la nouvelle vague d'influenceuses. Et c'est difficile, parce que ce sont les gens qui créent la compétition à ta place", explique la vidéaste. EnjoyPhoenix de son vrai nom Marie Lopez, a souvent attirée la foudre des internautes au cours de sa carrière. Victime d'harcèlement lors de sa jeunesse, la compagne du DJ Henri PFR est devenue une véritable militante contre les violences verbales et sexistes sur ses réseaux sociaux en parallèle de son métier d'influenceuse beauté. Cependant, avec l'arrivée de ces nouveaux grands noms dans le milieu, EnjoyPhoenix a très rapidement été attaquée et comparée à de nombreuses reprises aux dernières influenceuses tendances.

"On se sent mal, on a le seum"

Lorsque Alix Grousset lui demande comment a-t-elle vécu ces comparaisons, la troisième youtubeuse la plus suivie en France répond : " Je crois que je l'aurais mieux vécu si on ne me l'avait pas mis dans la gueule. C'est très difficile, parce que moi j'ai toujours accepté le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme. Parce que c'est sympa comme contenu à regarder, quand des gens bousculent ce que tu fais, c'est chouette parce que ça te challenge. Des fois, je trouvais ça un peu ennuyeux parce que tu ne comprends pas, tu te dis 'c'est qui elle ?' Comment ça se fait qu'elle fasse autant de vues ?". En plus des comparaisons, la vidéaste beauté a également été traitée de "has-been" face à Léna Situations et Marine Le Bars. Malgré tout, Marie Lopez relativise et ajoute "on se sent mal, on a le seum mais en réalité mon audience est toujours là".

Victime de son succès, EnjoyPhoenix a pendant de nombreuses années été la risée des internautes ce qui l'avait même poussé à déménager en 2015. Désormais, avec l'apparition des nouvelles stars d'internet, Marie Lopez est finalement moins exposée aux critiques à l'inverse de ses consoeurs.