EnjoyPhoenix et son chéri Henri PFR : le couple se chamaille pour un challenge

Grâce aux réseaux sociaux, EnjoyPhoenix communique directement avec ses followers. Son petit ami et elle y ont relevé un challenge. Plutôt jeux vidéos ou Netflix ? Sport ou flemme ? Blonde ou brune ? Le couple montre ses points communs et divergences.

"This Or That" (Ça ou ça) est le nom du challenge ! Son principe ? Choisir entre deux propositions en se dirigeant vers la réponse préférée. EnjoyPhoenix (de son vrai nom Marie Lopez) s'est prêtée au jeu avec son petit ami, Henri PFR. Dans un Reel publié dimanche 6 décembre 2020, les deux tourtereaux ont tranché entre les jeux vidéos et Netflix, le sport et la flemme, ou encore la baguette et les frites. À la question "Blonde ou brune", EnjoyPhoenix se dirige vers la réponse brune, alors qu'Henri tire dans l'autre direction. L'ex-candidate de l'émission Danse avec les stars le fait revenir à la raison, en le ramenant brusquement vers elle.

EnjoyPhoenix et le DJ belge Henri PFR sont en couple depuis plus d'un an. La jeune femme avait officialisé leur relation dans une vidéo mise en ligne sur YouTube. "C'est un truc que j'ai un petit peu attendu avant de vous dire parce que je voulais garder ça un peu pour moi. J'espère que vous le comprenez aussi. Puis j'ai eu envie de le partager avec vous à titre informatif sans faire une annonce officielle sur Instagram ou vous le montrer dans une vidéo. Je n'ai pas envie de reproduire les erreurs du passé... Je ressentais quand même l'envie et le besoin de vous le dire, juste pour que les gens arrêtent de 'chercher' et je préférais avoir la main mise sur ce sujet avant qu'on nous l'enlève... Je voulais vous le dire mais de manière très naturelle. C'est ce qui me ressemble le plus en ce moment et j'avais juste envie de vous le dire sans me prendre la tête", avait-elle expliqué à l'époque.

EnjoyPhoenix avait tout de même partagé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Elle écrivait : "Aujourd'hui je suis la plus heureuse, par ce que je vis ma meilleure vie avec cette personne qui est à la fois mon mec mais aussi mon meilleur ami".