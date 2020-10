Danse avec les stars : Les demandes de la production qui ont "gêné" un candidat

Chaque année dans Danse avec les stars, les binômes danseurs/personnalités en mettent plein la vue aux téléspectateurs. Et, souvent, le duo qui forme le plus beau couple, celui qui affiche la plus belle complicité à l'instar de Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti, va loin. Afin que tous aient leurs chances, la production donne des directives parfois déconcertantes. Philippe Candeloro, partenaire de Candice Pascal lors de la saison 2 de DALS en 2011, témoigne ce mercredi 7 octobre 2020 au micro de Jordan de Luxe sur Non Stop People.

Pour le patineur, DALS est "une émission storyboardée [écrite à l'avance, NDLR]". Le ton est donné. "À un moment, on vous demande d'être sensuel avec une danseuse (...). Quand vous dansez avec quelqu'un, que vous vous frottez (...), même la prod' disait : 'Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus sensuel, feeling ?'", lâche Philippe Candeloro. Des suggestions qui l'ont "gêné". Et ça s'est vu puisque la production a par la suite "fait faire des stimuli" au sportif dans le but d'un "lâcher prise".

Philippe Candeloro dans DALS, Olivia Darmon jalouse

Mais si cette situation a dérangé Philippe Candeloro, c'est parce que sa belle Olivia Darmon, sa moitié depuis 28 ans, a mal vécu l'expérience. "On vous dit au départ que trois semaines de préparation, trois heures par jour, ça ira. Mais en fait, quand vous vous prenez au jeu, ça devient vite sept heures d'entraînement, avec les tournages qu'il faut faire à droite, à gauche... Je danse à côté d'une jolie fille, imaginez ma femme, à côté, qui me voit partir 5 jours par semaine...", déclare-t-il. Et d'ajouter : "Je n'ai pas fait Danse avec les stars pour me taper un divorce derrière !"

Jalouse de voir son mari si proche de la belle Candice Pascal, Olivia Darmon a refusé d'assister aux émissions Danse avec les stars. Un choix compris par Philippe Candeloro qui se souvient avoir rassuré sa belle, expliquant que sa partenaire sur scène n'était justement "qu'une partenaire" de show. Heureusement, rien n'a changé pour le couple, toujours très amoureux. Et de sa participation à Danse avec les stars, il en garde de jolis souvenirs. Il faut dire qu'il a fini en deuxième position, derrière la grande gagnante Shy'm !