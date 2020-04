Enjoyphoenix en couple : Son confinement très "rangé" avec Henri PFR

Un mois plus tôt au début du confinement, celui qui a reçu en 2017 le Prix de la révélation internationale de l'année au Fun Radio DJ Awards avait posté une belle déclaration d'amour à sa chérie sur Instagram pour son anniversaire. Le 18 mars 2020, il écrivait : "Joyeux anniversaire à la fille la plus heureuse, la plus drôle, la plus intelligente et la plus belle du monde ! Je te promets que malgré le confinement on va fêter tes 25 ans dignement à nous deux haha !" En couple depuis juillet 2019, le couple s'était affiché pour la première fois officiellement ensemble à l'occasion de l'avant-première de La Reine des Neiges 2 au Grand Rex de Paris le 13 novembre 2019.