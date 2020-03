EnjoyPhoenix, sans maquillage, assume son acné : "Ça craint"

Plus le temps passe, plus Marie Lopez s'efforce de montrer la réalité de sa vie sur les réseaux sociaux. Dimanche 1er mars 2020, la vidéaste lyonnaise a dévoilé un énième cliché d'elle où l'on peut distinguer son acné, sur ses joues. "Life update : j'ai toujours pas pris de Roaccutane. Ouais, l'acné, ça craint, mais en même temps, j'ai beau me battre tous les jours et chercher des solutions, la meilleure chose à faire, c'est encore d'apprendre à s'accepter, et ça demande du travail, de la patience et du soutien", a-t-elle légendé.

Déjà plus de 220 000 personnes lui ont adressé leur soutien en "likant" sa publication. Ce n'est pas la première fois qu'EnjoyPhoenix se confie sur son acné et son envie de partager cet aspect de sa vie sur les réseaux sociaux. Profitant d'un voyage à Bali avec son compagnon Henri PFR, Marie Lopez avait dévoilé deux photos d'elle au naturel en janvier dernier. "Pas de maquillage, pas de coiffure, pas de tenue, pas de Facetune et pas de honte. Vous l'aurez compris, en 2020, je veux briser plus de clichés, de tabous, de perceptions, et je veux apprendre à m'aimer, et aider les autres à s'aimer davantage comme ils sont. (...) J'aimerais parfois être assez courageuse pour tout envoyer chier du jour en lendemain : mes complexes, mes peurs, mon manque de confiance", avait-elle déclaré.

Cet été déjà, Marie Lopez appelait à "revenir à la réalité" tout en dénonçant la fausseté d'Instagram. La jeune vidéaste de 24 ans s'apprête également à quitter sa région lyonnaise pour venir s'installer en Belgique, où vit le DJ Henri PFR, son compagnon (officiellement) depuis juillet dernier.