EnjoyPhoenix a perdu "plus d'un tiers" de ses revenus, elle s'explique

Il y a un an, Marie Lopez secouait le monde des influenceurs beauté. Par conviction écologie et par désir de moins gaspiller, la vidéaste avait déclaré ne plus vouloir recevoir de colis de la part des marques. À une époque, elle pouvait recevoir au moins 10 colis par jour, de produits qu'elle n'allait pas forcément utiliser. Un an après cette annonce largement saluée par la presse et ses fans, EnjoyPhoenix a fait le bilan.

"La première chose qui a été difficile ce sont les critiques des autres influenceurs. Pour eux c'était une aberration de dire que je ne voulais plus recevoir de produits, pourquoi eux ce serait légitime ? Je me suis vraiment fait lynchée par des collègues de travail", explique-t-elle dans une vidéo publiée le 18 janvier 2020, où elle pose les conséquences de sa décision.

"J'ai perdu de l'argent"

Marie Lopez regrette le comportement de certaines marques, qui l'ont tout simplement délaissée. "Il y a eu beaucoup de marques blessées dans leur ego, qui ont mal compris mon message", elle qui assure avoir reçu assez de fond de teint pour ne pas en racheter jusqu'en 2022. "Les marques ont interprété ça comme : "Elle a plus envie de travailler avec nous, donc on va faire la gueule." Littéralement du jour au lendemain, je n'ai plus jamais reçu de nouvelles de la part de ces marques là. Donc plus d'envoi, plus aucune nouvelles des collaborations qui auraient pu être faites, rien", poursuit celle qui ne souhaitait plus subir "tous ces envois, tout ce gaspillage."

"Je me suis disputée avec certaines marques (...) qui ne me proposaient même pas leur nouveautés alors qu'on a travaillé ensemble pendant 6 ans", ajoute EnjoyPhoenix, qui dénonce au passage une véritable "cours d'école". La conséquence principale à cette décision a été une perte conséquente de ses revenus en 2019.

"Qui dit moins de rapports avec les marques dit aussi moins de partenariats, moins de placement de produits et donc moins de revenus. La vérité c'est que depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai perdu de l'argent. Je savais pertinemment que des marques allaient agir comme ça. On va dire que j'ai perdu plus d'un tiers de ce que j'aurais pu gagner en 2019 suite à cette vidéo. C'est pas du tout grave, je gagne encore très bien ma vie", explique l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1).