EnjoyPhoenix déserte Instagram et s'explique : "Qu'on revienne à la réalité"

Depuis un moment déjà, Marie Lopez a entamé une grande transformation sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram. Exit les tuto make-up et autres photos un poil trop retouchées : la vidéaste évoque des sujets plus personnels et sérieux comme l'écologie, la sexualité mais aussi l'acceptation de soi. Toujours soucieuse de dénoncer les mauvaises pratiques des réseaux sociaux, EnjoyPhoenix a expliqué dans une longue publication pourquoi elle n'est plus aussi active qu'avant sur Instagram.

"J'aimerais qu'on revienne à la réalité sur Instagram et que je puisse me reconnaître dans le contenu que je vois passer. Je déserte Instagram parce que quand j'y viens, je vois bien que seul le contenu "hype" du moment cartonne, et que si tu ne rentres pas dans les clous, bah tu sombres dans l'oubli", a expliqué Marie Lopez, jeudi 21 novembre 2019. Elle se dit "tiraillée entre faire du contenu [qu'elle] aime et faire du contenu pour que ce soit les autres qui l'aiment".

Elle rappelle donc son engagement : "Proposer davantage de vrai sur mon compte, des instants de vie sans paillettes et FaceTune", application de retouches photo très populaire chez les influenceurs et les plus jeunes. Sur cette publication, Marie Lopez a publié trois jolis selfies où ses taches d'acné sont visibles. Celle qui est en couple avec le DJ Henri PFR en profite pour dénoncer l'incroyable vie que certains montrent sur les réseaux sociaux : "Ce sont aussi ces raisons qui me poussent à fuir de plus en plus les soirées d'influenceurs, ce monde si petit, plein de rêves et de paillettes en façade mais si néfaste pour la confiance et le regard sur son apparence et sa vie. N'enviez pas la vie de ceux que vous suivez sur les réseaux. Un sourire, une tenue, un make-up de ouf, une vie de luxe, des voyages de rêve, tout ça, ce n'est pas une réalité du quotidien."

Un message important et singulier sur le réseau social, qui a valu à Marie Lopez le soutien de sa communauté.