EnjoyPhoenix : Elle se dévoile "sans maquillage", "sans Facetune"

Une fois de plus, Marie Lopez a ressenti le besoin de partager quelque chose de vrai avec ses abonnés. La vidéaste, actuellement en vacances à Bali, en Indonésie, a publié plusieurs photos d'elle sans aucune retouche. "Pas de maquillage, pas de coiffure, pas de tenue, pas de Facetune et pas de honte", pouvait-on lire en légende de la photo.

"Vous l'aurez compris, en 2020 je veux briser plus de clichés, de tabous, de perceptions, et je veux apprendre à m'aimer, et aider les autres à s'aimer d'avantage comme ils sont, même si le chemin sera long, pour moi et pour vous. J'aimerai parfois être assez courageuse pour tout envoyer chier du jour en lendemain : mes complexes, mes peurs, mon manque de confiance. Mais je sais aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et qu'il faut apprendre à danser sous la pluie", a poursuivi EnjoyPhoenix. Sur les deux photos, on peut la voir sans maquillage, assise sur le bord d'une piscine.

Depuis plusieurs mois, Marie Lopez publie de plus en plus de clichés au naturel, montrant la vraie réalité de son quotidien à ses followers. En novembre dernier, elle recevait une vague de soutien lorsqu'elle a dénonçait dans un long post les travers d'Instagram. "N'enviez pas la vie de ceux que vous suivez sur les réseaux. Un sourire, une tenue, un make up de ouf, une vie de luxe, des voyages de rêve, tout ça, ce n'est pas une réalité du quotidien. Inspirez-vous en plutôt, pour vous pousser à être la meilleure version de qui VOUS voulez être. Pas la version de ce que vous croyez être la perfection sur les réseaux sociaux", avait notamment écrit la compagne du DJ Henri PFR.