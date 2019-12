EnjoyPhoenix, sa relation à distance la fait souffrir : "J'ai envie de chialer"

Entre la pluie et les grèves, le mois de décembre 2019 n'est un cadeau pour personne. Heureusement, sur Youtube, EnjoyPhoenix vient égayer le quotidien de ses abonnés puisqu'elle dévoile chaque jour ses "vlogmas", son calendrier de l'Avent virtuel à elle. Mais voilà, si elle rebooste le moral des troupes quotidiennement, le sien n'est pas toujours à son maximum. Le 12 décembre 2019, la jeune femme a expliqué qu'elle était en train de succomber à la détresse, notamment à cause de son planning surchargé qui l'empêche de voir comme elle le voudrait son compagnon, le DJ Henri PFR.

J'ai envie de chialer depuis à peu près 40 minutes

"Tout est en train de s'annuler, tous les emplois du temps sont mélangés, tout part en couilles, explique-t-elle. Je suis à deux doigts de faire une crise d'angoisse à cause de tout ce que j'ai à faire pendant ce mois entre les deux vidéos par semaine, plus les vlogmas, plus les projets. Je sais pas si ça se voit mais j'ai envie de chialer depuis à peu près 40 minutes." Il faut dire qu'à cause de son activité, Marie Lopez – de son vrai nom – a dû annuler plusieurs allers-retours en direction de Bruxelles, où réside son amoureux : "Pour moi, 2019, ça a vraiment été une année de remise en question, d'ajustement. Ça a été pour moi l'année crash-test, que ce soit en termes de contenu vidéo, que ce soit dans ma vie perso. Il s'est passé plein de choses."