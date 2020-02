EnjoyPhoenix quitte la France pour son homme et s'explique

Marie Lopez enchaîne les grandes décisions pour l'avenir de sa carrière, son entreprise et tout simplement sa vie. Après avoir arrêté de recevoir des produits de la part de marques ou de montrer un peu plus de "vrai" sur son compte Instagram, la vidéaste a annoncé dimanche 2 février 2020 vouloir quitter la France par amour pour son compagnon Henri PFR. Dans une vidéo intitulée J'ai quelque chose à vous annoncer, EnjoyPhoenix dit vouloir s'installer en Belgique, où vit son petit ami.

"En plus de cet appartement, je vais aussi partir de Lyon, et je vais aussi partir de la France. Je vais aller m'installer en Belgique. (...) Maintenant que j'extériorise, j'ai juste envie de chialer parce que c'est un gros truc pour moi. Je suis jamais partie de Lyon", a-t-elle indiqué dans sa vidéo. Pour Marie Lopez et le DJ belge, la distance était tout simplement "trop compliquée à gérer, c'est quelque chose qu'on a du mal à vivre".

EnjoyPhoenix est donc à la recherche d'une maison qu'elle partagera avec Henri PFR, qui est "son meilleur ami". "J'ai beaucoup hésité avant de vous en parler sur ma chaîne de vlog et sur les réseaux parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai juste peur que si jamais je vous dévoile un peu de ce qui se passe dans ma vie, ça refasse comme il y a quelques années et que ça me replonge dans des trucs vraiment pas cool. C'est pour ça que ça m'a beaucoup fait cogiter ces derniers temps", confie-t-elle tendrement, bien décidée à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Marie Lopez promet au passage à sa communauté d'être "plus transparente", comptant bien partager les aléas de ce grand changement avec ses fans.

Mardi 4 février, Marie Lopez a indiqué sur Instagram avoir visité quelques biens avec son compagnon. "Déjà trois maisons visitées au compteur, on a déjà eu un coup de coeur, mais on attend d'en voir d'autres", a-t-elle écrit. On devrait connaître la suite prochainement...