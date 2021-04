Benjamin Samat en couple avec Maddy Burciaga : elle annonce une belle et grande nouvelle

En octobre 2020, Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont créé la surprise en officialisant leur relation. Lorsqu'ils se sont installés tous les deux à Dubaï quelques semaines auparavant, les candidats de télé-réalité ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Depuis, aucune zone d'ombre n'apparaît à l'horizon. Le couple a même décidé de passer un cap : celui d'emménager ensemble !

C'est Maddy Burciaga qui a vendu la mèche sur ses réseaux sociaux. "Tout le monde me demande quand est-ce qu'on habite ensemble avec mon chéri. C'est en cours ! Je rends ma maison avant qu'on rentre cet été en France puisqu'il va faire très chaud à Dubaï. Ça fait sept mois que je suis ici et que je ne suis pas rentrée. Donc, là je vais en profiter pour voir mes amis, ma famille et faire un petit peu tout ce que je n'ai pas fait depuis sept mois. Je vais rendre ma maison avant. Donc je vais basculer chez mon chéri courant mai. On va tout déménager, tout installer. Comme ça quand on revient en septembre, on habitera officiellement ensemble dans notre maison", a-t-elle annoncé.

La jolie blonde qui a précédemment fréquenté Vincent Queijo et un célèbre influenceur automobile surnommé GMK n'a pas caché sa joie à l'idée de construire son nid douillet avec le célèbre Marseillais. "Je suis trop contente, j'ai trop hâte. On va vraiment faire notre petit chez nous. On sera tous les deux dans la même maison et il n'y aura plus de l'un chez l'un et l'autre chez l'autre. On partira pour de plus belles aventures", s'est-elle réjouit. Maddy Burciaga ne pense pas du tout que cette décision soit précipitée. La jeune femme avait même prédit depuis le début que Benjamin Samat était le bon. "Je savais, quand j'ai rencontré Benji, que je ne garderai pas ma maison très longtemps". On attend maintenant la demande en mariage !