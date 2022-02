"J'ai vu ma vie s'effondrer" : Maddy et Benjamin Samat victimes d'un incendie dans leur maison

Grosse frayeur pour Benjamin Samat et Maddy le lundi 7 février 2022. Le couple que l'on pourra voir dans la prochaine saison des Marseillais (W9) a été victime d'un incendie. Un triste événement raconté par la jeune femme de 28 ans le lendemain sur Snapchat.

Quelques jours après leur mariage, Benjamin Samat et Maddy ont bien failli voir leur maison s'effondrer. "Nous sommes de retour après de fortes turbulences dans nos vies. Une pièce de la maison a pris feu hier soir", a tout d'abord confié la belle blonde. Elle a ensuite expliqué que son époux et elle étaient sortis chacun de leur côté. Elle a à peine eu le temps de rentrer et de ranger les courses que la salle de cinéma, "un peu à l'opposé de la cuisine, s'est mis à prendre feu". "Au vu de l'expertise, ce serait un court-circuit sur une multiprise qui a fait exploser la pièce", a-t-elle précisé.

En rentrant, Maddy ne se doutait pas du tout de ce qui était en train de se passer. Elle a entendu des bruits, comme si une personne faisait des travaux chez eux. Elle s'est alors mise à chercher d'où cela provenait. "Je suis allée dans la salle de cinéma, j'ai ouvert la porte et je me suis pris une rafale de fumée noire qui a refermé la porte", a-t-elle poursuivi. Elle a donc vite compris que la salle avait pris feu et s'est précipitée hors de la maison, avant de se rendre compte que sa chienne Maya était encore à l'intérieur. Elle est donc partie la récupérer pour la mettre à l'abri.

"J'ai vu la maison en train de prendre feu. Je me sentais impuissante. Je voyais les flammes qui prenaient. C'était impressionnant. Je n'avais jamais vécu d'incendie. J'ai vu ma vie en train de s'effondrer devant moi", s'est souvenue Maddy. Prise de panique, elle n'a pas eu le reflexe d'appeler les secours. Fort heureusement, elle a pu compter sur leurs voisins pour tout prendre en main. Et le bilan n'est pas catastrophique puisque tout le monde est en bonne santé et seule la salle de cinéma a été détruite. Les autres pièces ont simplement besoin d'un coup de propre.

Désormais, le couple souhaite mettre cet événement de côté et s'estiment très chanceux.