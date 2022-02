Maddy Burciaga et Benjamin Samat se sont mariés : la bague dévoilée !

Benjamin Samat et Maddy Burciaga ne sont définitivement plus des coeurs à prendre. Les candidats des Marseillais se sont passés la bague au doigt ce jeudi 3 février à Dubaï. La nouvelle a été révélée par les principaux intéressés sur leurs comptes Instagram : "Officiellement Mr et Mrs SAMAT. Aujourd'hui a eu lieu notre mariage civil à l'ambassade de Dubaï. Accompagnés de nos témoins, nous nous sommes dit 'oui, je le veux'."

Pour accompagner cette légende, plusieurs photos prises en plein désert ont été partagées. Benjamin Samat avait opté pour un costume noir et noeud papillon. Maddy Burciaga était vêtue d'une magnifique robe blanche bustier qui aurait presque volé la vedette à son alliance. Les messages de félicitations ont plu dans les commentaires, notamment ceux d'autres candidats de téléréalité non conviés pour ce jour si important à leurs yeux. Une absence pour laquelle Benjamin et Maddy devraient se rattraper : "Bien entendu, on compte préparer, organiser et célébrer notre mariage en France avec nos familles et nos amis."