Les Marseillais au Mexique : Une ancienne Miss au casting, des couples en danger ?

Marseillaiiis. La nouvelle saison de l'émission de télé-réalité de W9 sera prochainement à l'antenne. La chaîne de la TNT a en effet révélé que le premier épisode serait diffusé à partir du 21 février, à 18h50. Et comme chaque année, des petits nouveaux ont intégré le casting. Parmi eux, une ancienne reine de beauté.

Les Marseillais n'ont pas dit leur dernier mot. Cette année, les candidats fêtent les 10 ans du programme. Et c'est au Mexique qu'ils ont posé leurs valises. Parmi les nouvelles recrues, les téléspectateurs auront le plaisir de faire la connaissance de Charlotte. "Douce, belle et intelligente, Charlotte a tout pour elle ! Cette Franco-italienne, meilleure amie de Jessica Verratti, s'impose comme l'atout charme de la famille des Marseillais ! Elle pourrait même jouer les troubles fêtes dans les couples de la maison...", précise le communiqué de presse. Ce qui n'est pas dit, c'est que la belle brune est une ancienne prétendante au titre de Miss France.

La grande amie de l'ancienne bookeuse Jessica a en effet été élue Miss Beausoleil en 2012, puis a reçu l'écharpe de Miss Côte d'Azur. Cela lui a permis de participer à l'élection de Miss France 2013, remportée par Marine Lorphelin. Elle avait terminé sixième dauphine. Nul doute qu'elle a fait tourner des têtes lors du tournage. Comme les anciennes reines de beauté qui l'ont précédée. La production des Marseillais avait réussi à recruter Norma Julia (Miss Nationale 2014), Charlotte Bobb (Miss Pévèle 2015) ou Montaine Mounet (Miss Alpes de Haute-Provence 2015).

Outre Charlotte, la prod' a aussi intégré au casting Andy, un beau brun à la langue bien pendue, Kevin (un fêtard "un brin papilloneur"), Cédric (le meilleur ami de Paga), Ambre (une jeune femme à la langue bien pendue), Dylan (le sportif déterminé) et Cynthia (qui a un tempérament de feu). Le public aura aussi le plaisir de retrouver les candidats emblématiques Julien Tanti, sa femme Manon Marsault, Paga, Greg, Océane, Benjamin et sa fiancée Maddy et Maeva Ghennam.

Et grosse nouveauté cette année, quatre acteurs ont été intégrés pour mener la vie dure aux Marseillais. L'une des jeunes femmes notamment doit jouer une fan de Maeva. Et elle fera notamment... semblant de faire de la sorcellerie pour qu'elle devienne sa meilleure amie. Une séquence qui n'est pas sans rappeler la fameuse histoire au coeur de laquelle est Carla Moreau.