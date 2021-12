Carla Moreau et l'affaire de sorcellerie : isolement, perte de poids, argent en jeu... les sombres conséquences

Le 26 février 2021 a été un jour noir pour Carla Moreau et Kevin Guedj. Le premier d'une longue série. À ce moment-là a éclaté le scandale de sorcellerie qui a secoué le milieu de la télé-réalité. Carla Moreau était accusée d'avoir fait appel à une voyante prénommée Danaé dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais. Des audios accablants dans lesquels sa voix était reconnaissable révélaient qu'elle leur avait souhaité du mal, ainsi qu'à leurs enfants, afin d'obtenir plus de succès.

Après un long silence, la jeune femme de 24 ans était invitée à s'expliquer sur le plateau de Touche pas à mon poste. Si elle avouait qu'il s'agissait bien de sa voix dans les audios, elle confiait avoir en réalité été victime de chantage et de racket de la part de sa voyante. En l'espace de cinq ans, elle lui aurait versé 1,2 million d'euros, tout en étant obligée de s'en prendre de façon mystique à ses camarades.



L'affaire a naturellement chamboulé la vie de Carla Moreau ainsi que celle de son fiancé Kevin Guedj avec qui elle a un enfant, la petite Ruby (2 ans). C'est alors isolés qu'ils ont tenté de sauver les meubles, dans l'intimité. Très affectés durant cette période, ils ont ensuite tout deux affichés des pertes de poids radicales. La première fois qu'elle est retourné sur ses réseaux sociaux, Carla Moreau s'était affichée très amincie. "J'ai perdu beaucoup de poids, je fais du 34 maintenant, ça faisait très longtemps ! Je rentre dans du 34, j'ai refais une garde-robe complète. J'étais vraiment surprise mais trop contente ! Malgré des mauvaises histoires, il peut y avoir des choses positives...", relativisait-elle. Même constat pour Kevin, qui s'était quant à lui délesté de dix kilos en seulement deux semaines.

Une polémique qui fait mal... au porte-monnaie !

Le scandale leur a également fait perdre gros... financièrement parlant ! En effet, en désertant la Toile pendant dix jours, Carla et Kevin se sont privés de placements de produits, ce qui a représenté un manque à gagner. Car on le rappelle, en 2019, leur agent Magali Berdah estimait qu'un post pouvait rapporter entre 1500 euros et 10000 euros, voire plus. À plusieurs posts par jour, leurs revenus deviennent vertigineux.

Carla Moreau et Kevin Guedj ont malgré tout réussi à rebondir... mais seuls. Car, à la suite de ce scandale, il n'était plus question pour eux de retrouver leur famille des Marseillais. Ainsi, ont-ils pris la lourde décision de quitter le programme de W9. C'est sur le plateau de Touche pas à mon poste que le couple avait annoncé la nouvelle au mois de juin. "La question est vite répondue, non clairement, on a décidé d'arrêter. Ça faisait sept ans, Carla six ans, on s'est connu là bas, on a tout fait, on a une petite fille maintenant... Je pense que pour notre bien personnel, c'est la bonne chose à faire. (...) Je pense que c'était le moment de partir, on ne va pas se mentir. On a passé de super années, c'était magnifique, mais c'était le moment opportun", expliquait Kevin.

L'après sorcellerie

À la place, ils ont trouvé refuge auprès du groupe MyCanal où ils ont pu devenir les stars de leur propre série-réalité, La Mif. Pour l'occasion, ils se sont entourés d'un tout nouveau groupe de fratés, à commencer par le sulfureux Julien Guirado. Pour ce qui est des Marseillais, à l'exception de Paga, Carla et Kevin ne sont plus en contact avec les candidats. "Carla, c'était devenue la personne à abattre autour de nous. Ce n'étaient pas des amis. Ça s'appelle une leçon de vie", estimait Kevin dans leur programme. Carla Moreau a également coupé les ponts avec celle qui était sa meilleure amie, Maeva Ghennam. "Pour l'instant, on n'a pas de relation. Pour ma part, je ne suis pas du tout en guerre avec elle. On a pris deux tournants, deux chemins différents. On se suit encore sur les réseaux sociaux. Mais on ne se parle pas", confiait la blonde pour Télé Loisirs.

À noter qu'aux dernières nouvelles, une enquête judiciaire avait été ouverte auprès de la police de Marseille, laquelle impliquait Carla Moreau et la voyante Danae. Le résultat n'est pas encore connu.