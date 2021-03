Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin Guedj, amaigri, brise le silence et annonce un grand départ...

C'est LE scandale qui agite la Toile depuis plus d'une semaine. Carla Moreau a été accusée de sorcellerie avec sa voyante Danae. La célèbre candidate de télé-réalité aurait ainsi voulu nuire à ses camarades des Marseillais, dont son fiancé Kevin Guedj. Mais ce dernier, sans jamais s'exprimer publiquement, a fait savoir qu'il continuerait de soutenir la mère de sa fille Ruby (1 an), coûte que coûte. Et dans le même temps, les zones d'ombres semblent peu à peu s'éclaircir autour de cette affaire complexe. Carla Moreau a notamment enfin pu livrer sa version des faits lundi soir dans Touche pas à mon poste, expliquant avoir été manipulée et victime de racket pendant plusieurs années. Le lendemain, c'est Kevin Guedj qui a pris la parole pour la première fois.

Sur Snapchat, le visage fermé et vraisemblablement marqué par ces derniers jours éreintants, le jeune homme fait le bilan de la polémique et révèle qu'avec Carla Moreau, ils ont décidé de se mettre en retrait de leur vie sur les réseaux sociaux. "Par quoi commencer ? Ça fait 8, 9, 10 jours qu'on a décidé de ne plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, je ne me souviens plus. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour nous et notre famille. Carla s'est exprimée hier dans TPMP, merci à Cyril Hanouna de lui avoir permis de s'exprimer. Quand j'ai appris tout ça je me suis dis 'c'est quoi ce truc de fou ?' On a décidé de mettre tout ça entre les mains de la justice. Ils vont gérer les choses très bien, ils savent ce qu'ils font, on a confiance. On a pris la décision surtout de partir un peu loin, de rester en famille. C'est ce que l'on a de mieux à faire. C'est une histoire qui fait beaucoup parler, tout le monde veut s'en mêler, tout le monde pense savoir des choses. Avant de dire qu'on sait des choses, il faut penser aux familles, il y a des enfants qui n'ont rien demandé", a-t-il rappelé. Encore très affecté, Kevin Guedj ne cache pas son choc. "C'est une histoire de dingue je ne pensais jamais vivre un truc comme ça. Me retrouver au milieu de tout ça..."

Kevin et Carla prêts à retourner dans l'ombre

Malgré tout, le Marseillais réaffirme publiquement son soutien pour sa moitié et s'en prend aux "personnes qui veulent faire du buzz". "Pour ma femme et ma famille je vais au feu. Ma femme a été victime de ça pendant 4 ans. Quand tu vis une histoire horrible comme ça pendant 4 ans je pense que chercher des circonstances atténuantes ou des excuses ça ne sert à rien à part vouloir faire du clic ou du buzz", a-t-il déclaré. Désormais, le couple ne songe qu'à une seule chose : aller de l'avant. "On va dire que c'est du passé que ça ne sert à rien d'en parler. On va calmer les réseaux sociaux pendant un certain temps, je pense qu'on doit essayer de se reconstruire parce que quand tu vis un truc comme ça... J'ai perdu 10 kilos... La seule chose que tu as envie de faire c'est de te reconstruire en famille, ensemble. Ma femme ma fille c'est ma vie, ma famille c'est comme ça et ça ne bougera jamais." D'après de récentes informations, les amoureux avaient décidé d'emménager à Dubaï. On ne sait pas si cette option est toujours envisagée.

Malheureusement, Kevin Guedj craint que des "rebondissements" soient encore à prévoir. Il rappelle donc : "Les seuls qui souffrent de cette histoire c'est moi, ma femme et ma fille". Il ne manque pas au passage pas de tacler Danae, la voyante qui a fait du chantage à Carla Moreau ces dernières années, une personne qu'il qualifie de "dégueulasse". "C'est intolérable de faire vivre ça à un humain", a-t-il déploré. "Il ne faut pas oublier que Carla est la victime là-dedans, entendre parler de cette histoire c'est dur, on va tenter de retrouver un semblant de vie normale", a-t-il conclu.