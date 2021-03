Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin Guedj a choisi son camp, la raison de son voyage à Dubaï révélée

Le scandale qui vise Carla Moreau et ses séances de sorcellerie avec sa voyante continue de faire grand bruit et les internautes ne sont vraisemblablement pas au bout de leurs surprises. En effet, alors que Kevin avait fui à Dubaï "en plein désespoir", on apprend mardi 2 mars qu'il tente en réalité de défendre sa fiancée auprès des Marseillais.

Il a d'abord rendu visite à Maeva Ghennam, laquelle a assuré qu'il détenait des preuves pour innocenter la maman de Ruby (1 an). La brunette s'était alors par la suite excusée auprès de Carla Moreau, reconnaissant tout de même que cette dernière avait bien voulu lui nuire. Marc Blata, à l'origine du scandale, a donc souhaité juger par lui-même ces preuves. "Journée très chargée, on doit aller voir les preuves qui disculperaient Carla. Hier on a eu le droit à des snaps de fou de Maeva qui a dit 'j'ai vu les preuves !'. Ce snap a fait un boom de fou chez les Marseillais, je vous dis c'est la guerre, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de potes, c'est la guerre. En tout cas je vais aller voir Kevin, on va faire un petit point", a-t-il déclaré dans la journée. Après quoi, il a partagé des photos de Kevin Guedj et lui en train de regarder consciencieusement un téléphone.

Mais Marc Blata ne s'est finalement pas exprimé. C'est sur le plateau de Touche pas à mon poste que des révélations concernant Kevin ont été réalisées. C'est tout d'abord Guillaume Genton qui en a dit plus sur les raisons de son voyage en urgence à Dubaï : "J'ai contacté des candidats des Marseillais qui m'ont dit qu'en fait Kevin serait parti en urgence à Dubaï pour tenter de convaincre Maeva de s'excuser et de dire que toute cette histoire était fausse. Apparemment la ligne de défense de Carla c'est de dire qu'elle aurait été victime d'extorsion de fonds et qu'en fait elle aurait fait ça sous la pression de sa voyante qu'elle voyait depuis ses 17 ans. Mais la candidate à qui j'ai parlé m'a dit que même si elle a fait ça sous la pression de cette voyante, elle aurait pu lui demander des choses moins graves. Certains candidats des Marseillais trouvent donc ça très louche."

Magali Berdah a confirmé : "La vérité c'est que Kevin est allé à Dubaï pour voir Maeva

et la famille des Marseillais pour expliquer que samedi matin Carla a déposé une plainte au commissariat pour chantage, atteinte à la vie privée par enregistrements et captations, abus de faiblesse et escroquerie contre la voyante." La femme d'affaires a précisé ensuite que Carla Moreau a donné "pratiquement 1,2 million d'euros en quatre ans, quasi 300 000 euros par an" à cette voyante. Et de préciser : "Je pense qu'elle s'est un peu laissé dépasser, elle le reconnaît, elle le dit. Elle faisait des paiements tous les mois. Tous les mois elle lui versait une somme et après ça a dégénéré en chantage, extorsion de fonds." Magali Berdah avait été alertée par la mère de la star de télé-réalité il y a quelques mois et avait envoyé Carla Moreau voir un avocat tout en ignorant que le racket dont elle aurait été victime, avait été orchestré par une voyante. Aujourd'hui une enquête est ouverte.

Carla Moreau a-t-elle agi sous la contrainte ? La question reste sans réponse pour le moment mais comme le rappelle Magali Berdah : "Au milieu de toute cette histoire il y a une petite fille et Kevin qui n'a rien demandé." Kevin qui semble donc, à ce jour, soutenir sa fiancée.