Carla Moreau et l'affaire de sorcellerie : Kevin Guedj en plein "désespoir", révélations...

C'est LE scandale qui secoue le milieu de la télé-réalité. Depuis quelques jours, Carla Moreau est au coeur d'une polémique qui ne cesse d'enfler suite à la parution d'audios accablants à travers lesquels elle s'entretient avec une voyante. Auprès de cette dernière, la célèbre candidate des Marseillais aux millions de followers souhaite du mal à ses camarades, dont sa meilleure amie Maeva Ghennam mais aussi son fiancé et père de sa fille Ruby (1 an), Kevin Guedj.

Tandis que le jeune homme ne s'est pas encore publiquement exprimé, Maeva Ghennam a de son côté fait savoir qu'il s'était envolé en direction de Dubaï lundi 1er mars 2021. Le lendemain, elle a donné des nouvelles peu rassurantes à son sujet. "Je suis jeune, cette histoire m'a bouleversé. Je n'arrive pas à concevoir que Carla a pu me faire ça... Oui c'est sa voix et Carla me l'a confirmé hier au téléphone. J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin car hier soir j'étais avec lui", a-t-elle écrit sur Snapchat.

De nouveaux propos troublants qui rendent cette histoire encore plus incompréhensible qu'elle ne l'était déjà. Et pour cause, quelques heures plus tôt, Maeva Ghennam a démenti toute l'histoire. Elle est même apparue en pleurs sur ses réseaux sociaux pour... s'excuser auprès de Carla. "Je sais toute la vérité. Je ne peux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que je m'excuse. Je suis au téléphone avec elle depuis une heure, je viens de comprendre des choses. Et toute cette histoire est fausse. Quand vous allez comprendre vous allez tomber du 18e étage", a-t-elle déclaré. Est-ce la réaction à chaud dont parle Maeva Ghennam ? A-t-elle été influencée par le chagrin de Kevin au moment de cette intervention ? Où est donc la vérité ?

Il faudra encore patienter pour être fixé. Carla Moreau et Kevin Guedj n'ont en tout cas toujours pas brisé le silence. En revanche, les réactions des candidats des Marseillais, elles, ont été nombreuses.