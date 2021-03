Carla Moreau, de la sorcellerie sur les enfants des Marseillais ? Furieux, Julien Tanti fait des révélations

L'affaire n'a pas fini de faire du bruit. Le 28 février 2021, le blogueur et ex-candidat de télé-réalité Marc Blata a révélé sur son compte Snapchat que Carla Moreau avait eu recours à de la sorcellerie pour nuire à plusieurs candidats de télé-réalité. Elle aurait même visé les enfants de certains participants si l'on en croit Julien Tanti.

Marc Blata a promis de nouvelles révélations ce lundi 1er mars. En attendant, certaines langues se délient. A l'instar de son épouse Manon Marsault, le papa de Tiago (2 ans) et Angelina (bientôt 7 mois) est sous le choc. A tel point qu'il a assuré que Carla Moreau s'en était pris aux enfants des candidats des Marseillais. "Je vois des trucs sur les réseaux ça me rend fou. Je me dis : 'il y en a qui sont aussi idiots pour penser ça ?' Ou c'est peut-être des faux comptes. Parce que verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants des Marseillais, avec la voix qui le dit, avec le numéro de téléphone qui apparaît, le virement du compte bancaire... Cache-toi, parce que là c'est juste être folle. Dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça... Ne dis plus rien. Souhaiter des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica son enfant ce qu'il a eu [une atrésie de l'oesophage, NDLR], ma fille à la naissance [des problèmes de digestion pour lesquels elle a été hospitalisée], la fille de Liam la pauvre...", a-t-il lancé.

Liam Di Benedetto réagit à l'affaire Carla Moreau

Si Jessica Thivenin et Thibault Garcia ne se sont pas encore exprimés sur le sujet, Liam Di Benedetto a pris la parole lundi 1er février, sur Snapchat. Rappelons que sa fille Joy (2 ans, issue d'une précédente relation) est née avec un kyste au cerveau et est malvoyante. Et après les dernières révélations, l'épouse de Christophe Dicranian se demande si Carla Moreau lui a bel et bien porté l'oeil. "Ca m'a beaucoup stressée. Julien m'a taguée dans une story. Et je parle beaucoup avec Manon. Je suivais cette histoire de loin et là, j'apprends que Carla aurait demandé à ce que les enfants des Marseillais aient des malformations. Et quand je vois ce que ma fille a, ça me fait très peur", a tout d'abord confié la jeune femme de 27 ans qui est enceinte de son deuxième enfant.

Liam Di Benedetto a ensuite rappelé qu'elle était l'une des premières à avoir eu un bébé et, que ce soit les autres candidates ou elles, leurs enfants ont eu des "problèmes plus ou moins graves". De quoi lui faire penser que cette histoire de sorcellerie pourrait être vraie alors qu'au départ, elle n'y croyait pas. "Carla ce n'était pas forcément mon amie en plus. (...) Je me dis que c'est peut-être vrai. Peut-être que ce n'est pas à cause d'elle ce que ma fille a, mais ça fait flipper. Si c'est le cas il faut qu'elle paie. Ce n'est pas normal de demander des choses comme ça sur les enfants, ils n'ont rien demandé. Et c'est un combat pour l'enfant et les parents. Mon mari n'y croit pas du tout et moi je ne sais pas", a-t-elle conclu.