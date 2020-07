Liam Di Benedetto, sa fille malvoyante : "Le chemin va être long"

C'est en septembre 2018 que Liam a évoqué pour la première fois le handicap de Joy. "On avait fait un contrôle normal pour ma fille chez la pédiatre. Et la pédiatre a dit que ma fille ne voyait pas. Et c'est vrai que tous les gens autour de moi, mes amis, ma grand-mère, etc. ont remarqué que Joy ne voyait pas bien, elle ne suivait pas du regard", avait-elle expliqué sur Snapchat. Après plusieurs examens, dont une échographie transcrânienne et une IRM, elle a découvert le verdict : "Elle a un kyste de 4,5 de diamètre, c'est ça qui lui comprime la vue. Elle n'est pas aveugle, mais elle ne voit pas. D'après les médecins, elle a ça depuis qu'elle est dans mon ventre et, en grandissant, il s'est agrandi aussi."

En mars 2020, Liam a eu une grosse frayeur, car elle a dû emmener Joy d'urgence à l'hôpital, à cause d'un nouveau kyste au cerveau. La petite fille a donc dû subir une opération. Un nouveau combat que sa maman a partagé sur les réseaux sociaux.

Liam Di Benedetto peut compter sur son compagnon Christophe Dicranian pour la soutenir. Un homme (au lourd passé judiciaire) qu'elle a présenté le 14 mai dernier sur les réseaux sociaux.