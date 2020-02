Liam Di Benedetto, sa fille opérée d'urgence : elle donne de ses nouvelles

Liam Di Benedetto reste plutôt discrète sur les réseaux sociaux ces derniers temps afin de veiller sur sa fille Joy (1 an et demi), qui est actuellement hospitalisée.

Le 13 février 2020, l'ancienne candidate de Secret Story avait révélé sur Snapchat que son bébé – né avec un kyste au cerveau – avait rendez-vous à l'hôpital pour passer un scanner de contrôle. "Comme vous le savez tous, ma fille est née avec un kyste au cerveau. J'avais remarqué ces derniers jours que ma fille régressait. Nous avons donc fait une IRM", avait-elle expliqué. Et Liam Di Benedetto avait raison de s'inquiéter, car le médecin a découvert un nouveau kyste au cerveau. "À la suite de ça, le neurochirurgien m'a annoncé qu'il fallait opérer ma fille en urgence. Ça fait donc trois jours que je suis à l'hôpital au chevet de ma fille. (...) L'opération s'est bien déroulée. Elle a duré plus longtemps que prévu, car le kyste était vraiment gros, mais, grâce à Dieu, ma fille va mieux", a poursuivi la candidate de télé-réalité de 26 ans. Espérons pour la jeune femme que le bébé sortira très vite et en pleine santé !

C'est en septembre 2018 que Liam a évoqué pour la première fois le handicap de Joy. "On avait fait un contrôle normal pour ma fille chez la pédiatre. Et la pédiatre a dit que ma fille ne voyait pas. Et c'est vrai que tous les gens autour de moi, mes amis, ma grand-mère, etc. ont remarqué que Joy ne voyait pas bien, elle ne suivait pas du regard", avait-elle expliqué sur Snapchat. Après plusieurs examens, dont une échographie transcrânienne et une IRM, le verdict est tombé : "Elle a un kyste de 4,5 de diamètre, c'est ça qui lui comprime la vue. Elle n'est pas aveugle, mais elle ne voit pas. D'après les médecins, elle a ça depuis qu'elle est dans mon ventre et, en grandissant, il s'est agrandi aussi."