Liam Di Benedetto en couple avec un baron de la drogue niçois ?

Liam Di Benedetto a retrouvé l'amour ! L'ancienne star de l'émission Mamans Célèbres a publié le 15 mai 2020 une photographie de son nouveau chéri sur Instagram. En légende du cliché où on l'aperçoit tendrement enlacée dans les bras de son amoureux, elle écrit : "Tout simplement l'amour". Mais qui est ce mystérieux brun qui partage la vie de la jeune maman ? Sur la publication, on découvre le nom du jeune homme : Christophe Dicranian. Fan de sport et de fitness selon sa page Instagram, l'homme est également connu pour des faits bien moins reluisants à Nice...

Près de 600 kg de cannabis et 8 kg de cocaïne

Considéré comme un baron de la drogue et une figure montante du grand banditisme à Nice, l'homme a déjà été condamné à de multiples reprises pour trafic de stupéfiants. Selon Le Point, Christophe Dicranian a d'ailleurs purgé huit ans d'emprisonnement en 2007. L'homme ne s'est pas arrêté là puisqu'en 2016, "Près de 600 kg de cannabis et 8 kg de cocaïne, ainsi qu'une quinzaine de pistolets automatiques ou armes de guerre" mais aussi "des véhicules volés" avaient été saisis chez lui. "Ce qui a été saisi correspond au fonds de roulement du trafic, et pas à l'intégralité du trafic, ça donne la mesure de l'importance de cette organisation criminelle", avait expliqué le procureur de la République de Nice Jean-Michel Prêtre à la presse avant d'ajouter : "Ce n'est pas la fin du trafic de drogue à Nice, mais un sacré coup lui a été porté".

En 2019, un article de Mediapart révèle qu'un certain Christophe Dicranian avait été convoqué le 1er avril au Tribunal de Nice. Visé par l'article 222-34 du code pénal pour le fait de "diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants", l'homme risquait "la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende". Son avocate avait finalement réussi à sauver son client in extremis, qui n'avait finalement écopé "que" d'une petite peine de six mois de prison ferme.

Alors, un nouvel amoureux idéal pour la maman de Joy ?