Liam Di Benedetto : sa fille Joy opérée d'urgence, un drain dans la tête...

Ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde, Liam Di Benedetto est toujours à l'hôpital avec sa fille Joy (1 an et demi). Atteinte d'un kyste au cerveau qui la rend malvoyante, la petite fille a été opérée en urgence car celui-ci avait énormément grossi et mettait sa santé en danger. Après l'intervention chirurgicale, Liam s'est confiée sur Snapchat le 14 mars 2020 : "J'ai vu le neurochirurgien. Elle a encore le drain dans la tête etc. mais le liquide il n'y en a plus beaucoup qui sort et moins il y en a mieux c'est. Toutes les trois heures ils calculent, là y a quasiment rien... Il y a 3 alors qu'au départ il y avait 30, 60."

Ils vont lui enlever le drain

Elle poursuit : "Ils vont lui enlever le drain la semaine prochaine, refermer et voir ce qu'il se passe. Si elle réagit bien, qu'elle est normale, ou si elle ne réagit pas bien, ils lui mettront une dérivation." La jeune maman explique ensuite que sa fille va passer un scanner afin de s'assurer qu'elle a bien supporté l'opération. Rassurante, la candidate de l'émission Mamans Célèbres indique ensuite qu'elle pense pouvoir rentrer à la maison d'ici "une bonne semaine".

Inquiète pour sa fille qui est alitée depuis le 4 mars 2020, Liam est pressée que cette nouvelle épreuve soit bientôt terminée. Elle raconte : "Je n'en peux plus (...) Elle vit allongée depuis 10 jours. Il y a un matelas gonflable pour éviter les escarres. Elle n'a pas le droit de s'asseoir, elle doit rester allongée." Un moment très difficile pour mère et fille qui, on l'espère, ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.