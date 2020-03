Liam Di Benedetto, sa fille encore opérée d'urgence : "J'étais en panique"

Liam Di Benedetto et sa fille doivent affronter une nouvelle épreuve. Comme l'ont repéré nos confrères de Nextplz, Joy (1 an et demi) a de nouveau été hospitalisée d'urgence. Une situation sur laquelle l'ancienne candidate de Secret Story s'est confiée, sur Snapchat.

Liam a tout d'abord expliqué que son bébé était de retour à l'hôpital. "Hier [Le 3 mars 2020, NDLR] tout se passait bien, je l'ai baladée. J'étais trop contente, elle a bien dormi. Ce matin, je me lève à 8h30, je vais la voir et je vois que son bandeau [mis sur la cicatrice de sa première opération, NDLR] est tombé. Je dis à ma cousine de m'aider pour le remettre. (...) On lui remet. Et à un moment, quand je l'avais sur mes genoux, j'ai vu que ça commençait à couler sur ses cheveux. J'étais en panique", a-t-elle confié.

La star de Mamans & Célèbres s'est donc rendue en urgence à l'hôpital. Après examen, les médecins ont pris la décision d'opérer Joy une nouvelle fois. "Là, elle est au bloc. Ils vont lui faire une dérivation. C'est horrible. (...) Elle va avoir comme un drain, un genre de tuyaux qui lui passe sur la tête pour évacuer l'eau qu'il y a à l'intérieur. Après, ils lui mettront une dérivation à l'intérieur du cerveau. C'est le choc. J'ai trop peur. On a fait quinze jours ici, je pense qu'on est reparti pour quinze jours", a-t-elle conclu.

Pour l'heure, Liam n'a pas encore donné de nouvelles de sa fille. Elle a simplement posté une photo sur laquelle on la voit tenir sa main. "Je t'aime à l'infini ma guerrière", a-t-elle écrit en légende de sa publication.