Liam (Les Marseillais) : Sa fille Joy malvoyante, "C'est pas facile"

Jeune maman, Liam Di Benedetto pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Non, sa fille Joy (1 an) n'est pas handicapée ou autiste comme l'indiquent certains journaux. Le 13 octobre 2019, elle écrit :"N'allez pas dire que ma fille est handicapée ou autiste ou je sais pas. Physiquement Joy est tout à fait normale, juste, elle a du retard à marcher car elle voit mal donc elle a très peur. Elle n'a pas confiance tout simplement, c'est un handicap visuel et seulement visuel."

Elle poursuit : "Elle VOIT ! Donc ne vous inquiétez pas quand je parlais de dossier MDPH où j'ai pleuré c'est parce que c'est quand même pas facile tous les jours." Très remontée, elle publie également une définition du mot "malvoyance", histoire de faire définitivement taire les ragots.

C'est dur pour moi en tant que maman

Pour rappel, Liam a appris quelques mois après la naissance de sa fille en juin 2018 qu'elle était malvoyante. En effet, les médecins avaient découverts que sa fille avait un kyste au cerveau qui lui comprimait la vue. Une terrible nouvelle pour cette maman qui n'arrive toujours pas à accepter le problème de sa fille. Sur Snapchat, elle confie ne pas vouloir remplir un dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pour sa fille. "J'ai vraiment du mal, je ne suis pas prête, ce serait vraiment dire que ma fille est handicapée à 100%."

Triste et en pleurs, elle explique : "C'est dur pour moi en tant que maman de franchir ce cap de remplir ce dossier, c'est tout. (...) Je suis vraiment dans un blocage. (...) Je suis pas à ce stade là d'accepter. Le matin quand je me lève il y a encore 10% de moi qui espère qu'elle va voir normalement. Tous les jours je pense à ça."