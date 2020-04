Liam Di Benedetto dévoile sa nouvelle opération: "J'aurais aimé faire plus gros"

Liam Di Benedetto a eu chaud aux fesses. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) a succombé à une nouvelle opération de chirurgie esthétique peu de temps avant la confinement. Le 31 mars 2020, la maman de Joy (1 an et demi) a détaillé en story Instagram ce qu'elle a fait refaire.

La jeune femme s'est rendue en Tunisie afin de modifier une partie de son corps en particulier : son fessier. Pour ce faire, elle a opté pour le lipofilling : "Ça fait assez naturel, je suis super contente. Ils m'ont enlevé de la graisse des cuisses, des hanches et du ventre pour la mettre dans les fesses. Ils m'ont enlevé 2 litres. (...) Le résultat est magnifique. J'aurais aimé faire encore plus gros mais il n'y avait pas assez de graisse."

Sans surprise, Liam Di Benedetto a eu quelques douleurs après être passée sur le billard. Mais elle a assuré que ce n'était rien comparé à sa première opération de chirurgie esthétique : "Pour la douleur, j'ai eu un peu mal, mais j'ai eu plus mal pour les seins. La douleur des fesses dure deux jours, et encore. Au niveau des bleus, j'avais de gros hématomes mais je n'ai plus rien. Au niveau des cicatrices, c'est tout petit et ça va s'en aller."

Pendant qu'elle parlait, Liam Di Benedetto s'est dévoilée en petit short afin de montrer le résultat à ses abonnés. Elle a également vanté les mérites de l'agence par laquelle elle est passée pour sa nouvelle folie. On imagine donc que pour sa prochaine opération, la belle brune optera pour la même. Mais pour l'heure, comme tous les Français, elle est contrainte de rester chez elle afin d'endiguer l'épidémie du coronavirus.