Carla Moreau et l'affaire de sorcellerie : Maeva Ghennam balance la vérité et s'excuse

Rebondissement inattendu dans l'affaire de sorcellerie chez les Marseillais de W9 ! Alors que Carla Moreau était accusée d'avoir payé une voyante 90 000 euros pour faire du mal à ses camarades, et notamment à sa meilleure amie Maeva Ghennam, de nouvelles révélations viennent perturber les internautes. Dans la nuit du lundi 1er mars au mardi 2 mars 2021, Maeva Ghennam prend la parole sur Snapchat, après avoir rencontré Kevin Guedj à Dubaï et échangé avec Carla Moreau au téléphone... et dément toute cette histoire !

"Je tiens à m'excuser auprès de Carla. Je sais toute la vérité. Je ne peux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que je m'excuse, lance la brunette très émue. Je suis au téléphone avec elle depuis une heure, je viens de comprendre des choses. Et toute cette histoire est fausse. Quand vous allez comprendre vous allez tomber du 18e étage." Et de poursuivre les larmes aux yeux : "Pour moi c'est un soulagement de savoir que tout ça est faux parce que j'avais peur d'avoir perdu ma meilleure amie. J'ai honte de moi de ne pas avoir été là. Mais l'histoire est trop compliquée. Tout est faux, pardon Carla, je t'aime."

Maeva Ghennam : "L'histoire est fausse, mais la sorcellerie de Carla est avérée"

Au départ, cette affaire de sorcellerie avait été révélée par Marc Blata, ex-candidat de télé-réalité vu dans La Belle et ses princes en 2012 puis dans la cinquième saison des Anges en 2013, et sa femme Nadé. Le couple avait partagé des échanges entre Carla Moreau et la voyante, dans lesquels la maman de Ruby (1 an) demandait à nuire à ses camarades, et même à son amoureux Kevin Guedj. Des audios qui sont bel et bien réels d'après Maeva Ghennam. "C'est bien la voix de Carla. Demain matin, Marc et Nadé sauront la vérité avec preuves. L'histoire est complètement fausse mais les trucs de sorcellerie avec Carla sont réellement vrais. Vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus", conclut-elle. Un démenti un brin louche...

Rappelons que pour l'heure, ni Carla Moreau ni Kevin Guedj ne se sont publiquement exprimés sur cette affaire de sorcellerie. Par contre, les réactions des candidats des Marseillais ont été nombreuses. Julien Tanti, Manon Marsault, Greg Yega, Stéphanie Clerbois... Tous ont condamné les actes présumés de Carla Moreau.