Carla Moreau et Kevin Guedj séparés après l'affaire de sorcellerie ? Le candidat quitte la France

Carla Moreau est dans la tourmente. Le 28 février 2021, le blogueur et ex-candidat de télé-réalité Marc Blata a révélé que la blonde de 24 ans avait eu recours à la sorcellerie pour nuire à plusieurs candidats des Marseillais, parmi lesquels son amie Maeva Ghennam. Depuis, la jeune femme ne s'est pas exprimée. Pas plus que son fiancé Kevin Guedj. Mais ce lundi 1er mars, la compagne de Greg a révélé que le papa de Ruby (1 an) avait quitté la France.

L'affaire fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Carla Moreau est accusée d'avoir mis l'oeil à plusieurs candidats de télé-réalité dans le but de briller. Si certains internautes y ont directement cru et n'ont pas hésité à la lyncher, d'autres ont crié au coup monté. Maeva Ghennam l'assure pourtant, rien n'a été monté de toutes pièces pour enfoncer la candidate. "Je n'en ai rien à cirer de casser Internet ou pas. (...) Arrêtez de me dire que cette histoire est montée de toutes pièces. Ça fait plusieurs années que ça dure. Ça a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il y a eu de la sorcellerie sur Maissane et Océane aussi. Cette histoire est vraie. Jamais de ma vie je me serais retournée contre Carla", a lancé la brune de 23 ans. Puis, elle a expliqué que contrairement aux rumeurs, la maman de Ruby n'avait pas fait de tentative de suicide.

Un peu plus tard, Maeva Ghennam a repris la parole afin de faire une confidence concernant Kevin Guedj. "J'ai reçu des tas de messages par rapport à tout ce qu'il se passe avec Carla. Vous connaissez mon point de vue. Maintenant, je suis très inquiète pour Kevin. Je l'ai régulièrement au téléphone. Là, il est dans l'avion. Il arrive à Dubaï ce soir. Je vais le voir ce soir. Je pense qu'il a besoin de soutien et de ses amis. J'ai hâte qu'il arrive", a-t-elle confié. Il semblerait donc qu'il y ait de l'orage dans l'air entre Carla et lui. Le jeune homme peut en tout cas compter sur le soutien de ses amis.