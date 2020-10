Carla Moreau et Kevin Guedj : Le premier anniversaire incroyable de leur fille Ruby

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj vivaient le plus beau jour de leur vie en accueillant leur premier enfant, une petite fille qu'ils ont prénommée Ruby. Un an a passé depuis ce grand événement bouleversant et, malgré l'épidémie de coronavirus, les Marseillais s'étaient promis de fêter ce premier anniversaire de la meilleure des manières. Ce fut donc le cas ce jeudi. Et à travers les stories Instagram de Carla et Kevin, leurs millions de followers n'ont pas perdu une miette de cette journée magique.

C'est d'abord en famille que la petite Ruby a soufflé sa bougie, ouvrant au passage ses premiers cadeaux. Peluches, manteaux de marque, jouets à perte de vue... Le bébé ne manque assurément de rien pour être heureux. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, elle a pu entrer dans l'univers de Ruby Land, un parc d'attractions qui lui était tout simplement dédié. Et Carla et Kevin n'ont pas lésiné sur les moyens pour que leur fille soit la star de la journée. Pulls, T-shirts, bonbons, gâteaux... tout était à son effigie.

Une fête grandiose qui dérange

Pour se repérer dans ce parc, un plan était même à disposition des invités. Durant son parcours, Ruby a notamment eu la chance de croiser Mickey et Minnie, mais aussi la Reine des neiges, Anna. Plus loin, les enfants pouvaient s'amuser à la pêche au canard, se faire maquiller le visage ou tenter leur chance avec les machines attrape-peluches, lesquelles étaient là encore la représentation de la bouille de Ruby. Carla et Kevin ont pu compter sur la présence de Paga Neuron et Greg Yaga. En revanche, il n'y avait toujours aucun signe de Julien Tanti ou encore de Jessica Thivenin qui vivent aussi tous à Dubaï, mais avec qui les relations semblent s'être effilochées ces derniers temps.

Quoi qu'il en soit, le couple a mis le paquet pour faire plaisir à sa petite fille. Leur thème reste toutefois fortement inspiré par celui imaginé par Kylie Jenner et Travis Scott pour leur petite Stormi. Souvenez-vous, en février dernier, les célèbres parents avaient réalisé le merveilleux monde de Stormi World (petit clin d'oeil à l'album Astroworld de son papa). Un détail qui n'a pas échappé aux internautes. Ces derniers se sont d'ailleurs montrés plutôt critiques à leur égard. "Carla qui fait une copie de chez wish de l'anniversaire à Stormi, pour l'anniversaire de Ruby", "Elle se sent pas trop ridicule, ça va ?", "Ils ont entièrement copié de A à Z ce qu'avait fait Kylie Jenner pour Stormi ! Aucune personnalité !", peut-on lire. D'autres encore ont souligné le non-respect des gestes barrières : "Ils connaissent pas le Covid ?", "Il y a des règles pour le Covid, les masques, la distance, etc. c'est une épidémie, Carla, elle est inconsciente". Vivement le deuxième anniversaire de Ruby...