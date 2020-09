Carla Moreau "jeune et belle" : Kevin Guedj balance sur ce qui agace les Marseillais

Le début de l'aventure pour Carla Moreau dans Les Marseillais VS Le Reste du monde n'a pas débuté de la meilleure des manières. Bien au contraire, la candidate de télé-réalité a même été très mal accueillie par ses fratés, et notamment Jessica Thivenin et Julien Tanti. Ces derniers se seraient brouillés avec elle il y a plusieurs mois maintenant, chose qui a beaucoup surpris la principale intéressée en arrivant sur le tournage, et encore plus son fiancé Kevin Guedj.

En effet, débarqué un peu plus tard dans le jeu de W9, le célèbre Marseillais est tombé des nues en apprenant qu'aucun de ses amis n'appréciait réellement sa compagne, souvent jugée "irrespectueuse". "J'ai été très surpris par ce qu'il s'est passé. Je ne m'attendais pas à cela. Quand je vois Carla en larmes quand j'arrive... Au début, je pensais que c'était une blague", a-t-il confié à Télé Loisirs. Toutefois, ce retournement de situation à l'égard de la mère de sa fille Ruby n'était pas si imprévisible que ça. Pour Kevin, cette dernière serait tout simplement injustement attaquée pour son succès. "Je pense que Carla dérange, car elle est belle, elle est jeune, elle réussit mieux que les autres. Elle n'a que 23 ans, et tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit. Ça peut énerver. De là à s'en prendre à elle comme ils l'ont fait, ça ne se fait pas du tout."

Benjamin Samat dans le viseur de Kevin

Reste que les tensions ne semblent pas s'être apaisées entre le couple et les autres Marseillais. Kevin reconnaît d'ailleurs n'avoir toujours pas digéré certaines prises de paroles. "Même si cela s'est passé il y a 3 mois, je n'accepte pas tout. Je n'accepte pas 95% de ce qu'ils ont pu dire. Benjamin Samat qui tacle Carla dans des interviews et qui est venu manger à la maison il y a encore un mois, je n'accepte pas. Je pense que c'est bien que Les Marseillais voient actuellement, à travers les épisodes, ce qu'ils ont fait subir à Carla. Maintenant, ils se trouvent des excuses. J'aurais préféré qu'ils s'excusent avant de se voir à l'écran."

Qu'à cela ne tienne, Kevin et Carla ont aujourd'hui beaucoup mieux à faire que de "s'emboucaner" avec leurs amis de télé, plus particulièrement en étant parents de leur fille Ruby (bientôt 1 an). "Carla est maman désormais, sa priorité dans la vie, c'est sa fille. Donc oui, elle a moins de temps pour les autres. Carla n'est pas une personne méchante, mais c'est sûr que depuis la naissance de Ruby, elle a revu ses priorités. On s'occupe à temps plein de notre enfant désormais." Leur avenir sur le petit écran semble donc de plus en plus incertain...