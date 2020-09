Benjamin Samat : Fini Marseille, il déménage à Dubaï !

Et un de plus ! Après Jessica Thivenin, Manon et Julien Tanti, Nabilla ou encore Caroline Receveur, c'est au tour de Benjamin Samat de plier bagage pour aller vivre à Dubaï. Le candidat de télé-réalité a annoncé la nouvelle surprise mercredi 9 septembre 2020 via sa story Instagram.

"Je vous avais dit que je vous en dirais un peu plus sur mon déménagement... Donc demain avec Flo [un ami à lui, NDLR], on part à Dubaï, on a décidé d'aller vivre là-bas", révèle-t-il avant d'expliquer qu'il s'agit là d'une décision mûrement réfléchie. "Ça fait plusieurs années qu'on y va et on kiffe, on reste à chaque fois dix jours et on n'a jamais envie de partir. Et on s'est toujours dit que si on avait les moyens et la possibilité de partir vivre là-bas, on irait et aujourd'hui on a les moyens et la possibilité."

Benjamin aurait déjà dû entreprendre de quitter sa ville natale, Marseille, depuis un bon moment maintenant, mais comme beaucoup, la crise sanitaire a modifié ses plans. "Ça fait plusieurs mois qu'on était sur le truc, mais avec le Covid et le confinement, ça a tout retardé. On part dans un premier temps pour chercher une maison chacun. Après, on revient en France pour récupérer nos affaires", confie-t-il.

Il s'agit d'un grand changement dans la vie du jeune homme qui décide, avec ce déménagement à l'autre bout du monde, de tourner la page de sa vie en France, marquée ces derniers temps par ses histoires de coeur houleuses, notamment avec Alix ou les jumelles Océane et Marine El Himer. Mais malgré la peur, Benjamin est certain de faire le bon choix. "Je suis stressé et excité à la fois. J'appréhende un peu, mais je sais que ça va bien se passer. Ce n'est pas une destination au hasard, j'y vais depuis 2008 et je crois que ça fait trois-quatre ans que j'y vais chaque année, j'adore, on s'y sent bien." Il conclut son annonce en faisant la promesse à ses followers de leur faire suivre son installation aux Émirats arabes unis.