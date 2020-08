Benjamin (Les Marseillais) recasé avec son ex : Alix réagit

On le sait, tout va très vite sur le tournage des Marseillais. La prochaine saison du cross contre Le Reste du Monde promet d'ailleurs de sacrés rebondissements, notamment du côté des relations des candidats. Benjamin Samat a notamment retrouvé l'amour après plusieurs mois de célibat en craquant pour une jolie brune qu'il connaît bien puisqu'il est déjà sorti avec dans le passé. Il s'agit de Marine El Himer.

Depuis plusieurs jours, les deux stars du petit écran et des réseaux sociaux s'affichent très proches ensemble, sans jamais pour autant confirmer un retour de flamme. Mais la fuite d'un message de Benjamin a fini d'officialiser leur idylle vendredi 14 août dernier. "C'est la vérité, on s'est remis ensemble avec Marine. Comme je t'avais dit, en tournage, c'est assez particulier et on ne peut rien prévoir", affirmait le message en question.

On est passé à autre chose

Ainsi, Marine a bel et bien tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Julien Guirado accusé de lui avoir porté des coups et Benjamin avec Alix, avec qui il s'est séparé à la fin de l'année 2019. Cette dernière, récemment agressée en Espagne, a d'ailleurs fait le point sur le sujet via sa story Instagram dimanche 16 août. "J'avais un petit message à vous faire passer à tous. En ce qui concerne mon ex relation. Vous savez, on s'est séparés au mois de décembre. Nous sommes actuellement en août. Il a le droit de refaire sa vie. Et moi j'ai le droit qu'on me foute la paix. S'il-vous-plait, arrêtez de m'identifier à chaque fois qu'il fait un truc ou même moi dès que je fais un truc de l'identifier lui. On est passé à autre chose. Donc ça serait bien que vous aussi. Moi ça me fait rien, mais flemme quoi... Si vous pouviez entendre ce message, l'enregistrer et l'exaucer, je vous en serais vraiment très reconnaissante".

Un message on ne peut plus clair qu'a semble-t-il beaucoup apprécié Benjamin Samat lui-même puisqu'il l'a repartagé sur son propre compte, commentant au passage : "bien dit". Pour rappel, Benjamin et Alix se sont séparés sur le dernier tournage des Marseillais au Caraïbes après que le jeune homme a fait preuve d'infidélité avec Océane El Himer, qui n'est autre que... la soeur jumelle de Marine. Des histoires de coeur qui ont de quoi donner le tournis mais que les téléspectateurs ont sans doute hâte de découvrir dès le 31 août prochain sur W9.