Alix (Les Marseillais) agressée et emprisonnée : révélations et procès en vue

L'affaire n'a pas fini de faire grand bruit. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2020, à la sortie d'une boîte de nuit à Marbella, Alix et un ami à elle ont été agressés par des policiers. Le 5 août, Hilona a livré de nouveaux détails glaçants en story Instagram, ainsi que la cause de toute cette violence. De son côté, la candidate des Marseillais (W9) a fait savoir que la justice s'était saisie du dossier.

La compagne de Julien Bert est très proche d'Alix. Avant de s'exprimer sur le sujet, elle a donc souhaité avoir son amie au téléphone pour connaître tous les détails. Une fois son appel passé, Hilona s'est confiée sur cette affaire"très grave". La jeune femme de 24 ans espère que l'ex de Benjamin Samat obtiendra gain de cause, car les forces de l'ordre s'en sont prises à son ami Samy et elle sans raison valable. "Samy était juste venu demander de l'aide aux policiers parce que le videur de la boîte dans laquelle ils étaient l'avait violemment poussé dans les escaliers sans raison. (...) Les flics ont décidé de prendre la défense du vigile et ils ont commencé à pousser Samy", a-t-elle tout d'abord confié.

Hilona a ensuite fait de nouvelles confidences sur ce qu'il s'était passé après l'agression : "Alix s'est fait frapper par les policiers. (...). C'est violent, c'est grave. Elle avait des bleus partout. En plus de ça, ils ne l'ont pas seulement mise en garde à vue mais en prison. Elle n'a pas commis de crime, donc elle n'avait rien à y faire. Ils lui ont laissé les menottes pendant près de six heures en garde à vue. Ils lui ont pété la hanche. (...) Elle n'a pas pu se faire soigner. Samy a perdu une dent alors que c'est une personne très diplomate à la base. Et la seule chose qu'ils ont reprochée à Alix, c'est d'avoir filmé la scène. Ils ont jeté son téléphone dans le port de Marbella." Choquée, l'ancienne candidate de 10 Couples parfaits a partagé des images choc de l'altercation.

La défense pas crédible des policiers devant la justice

Touchée, Alix a partagé certaines stories d'Hilona. Et, après avoir une fois de plus dévoilé ses blessures, la candidate de télé-réalité de 26 ans a révélé que les policiers concernés avaient dû se justifier au tribunal. Et leur explication ne tenait pas la route, surtout au vu des différentes vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. "D'après la déclaration des policiers au tribunal : ils auraient été violents à mon égard parce que j'aurais selon eux tabassé six policiers entraînés. Moi Alix, 1,68 m, 50 kilos. Malheureusement, leurs témoignages sont complètement démontés par toutes les vidéos qui ont été diffusées grâce à vous. Rendez-vous au procès #jedemandejustice", a-t-elle écrit.

C'est le 30 juillet dernier qu'Alix avait mis en lumière toute cette histoire. "On a été violentés par la police. Samy, ils l'ont tabassé, ils lui ont pété une dent. Et moi, regardez mes poignets, j'en ai partout [des hématomes, NDLR]. Je suis allée à l'hôpital, ils ont refusé de m'amener un avocat. Ils m'ont volé mon téléphone. J'avais publié les policiers en train de frapper Samy. C'est pour ça qu'ils m'ont attrapée. (...) Je suis choquée, regardez mon cou. Le policier m'a étranglée en me regardant dans les yeux, avec son genou sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer. J'aurais pu y rester, ça aurait pu être très très grave", avait-elle expliqué. Le lendemain, elle avait dévoilé des photos de ses blessures.