Julien Bert et Hilona en couple : Ils officialisent enfin !

Ils n'essayaient pas de le cacher, mais ils ne l'ont pourtant jamais vraiment officialisé. Julien Bert, candidat phare de L'Île des Vérités (NRJ12) ou encore des Anges de la télé-réalité (NRJ12), passait son temps à s'afficher sur ses réseaux sociaux avec la belle Hilona, gagnante de Moundir et les Apprentis Aventuriers 4 (W9). Mais après deux mois d'un suspense insoutenable, l'annonce est enfin faite !

Sur Instagram, le beau blond, qui a fait de la prison en 2015, a posté une photo très romantique sur laquelle on peut voir les deux amoureux s'embrasser dans un jacuzzi rempli de fleurs roses, rouges et orange. Le tout dans un cadre verdoyant au milieu des cocotiers. Le cliché parle de lui-même, à tel point que Julien Bert se contente d'une courte légende : "Il était une fois...", écrit-il en accompagnant ces mots de trois emojis, celui d'un petit coeur rouge, puis d'un prince et d'une princesse. Une référence amusante à la saison 3 des Princes et les Princesses de l'amour (W9), au cours de laquelle les deux tourtereaux se sont rencontrés cette année.