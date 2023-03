Julien Bert visé par de graves accusations, révélations sur sa relation avec Mélanie Dedigama : "Je m'excuse... j'ai menti"

Il y a quelques jours, Hilona Gos prenait la parole sur YouTube, en révélant alors souffrir d'une grave dépression. Une situation en partie due à son passif avec son ex Julien Bert. En effet, celui-ci lui devrait pas moins de 80 000 euros, une dette énorme due à son refus de payer le loyer de la maison qu'ils ont partagée ou encore aux trop nombreuses notes de frais rattachées à leur société de shampoing (jusqu'à 100 000 euros). Aujourd'hui, c'est elle qui se retrouve à devoir rembourser tout cet argent.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car celle qui est devenu connu du grand public dans l'émission 10 couples parfaits l'a également accusé d'avoir été violent à son égard, et notamment de l'avoir étranglée après une soirée arrosée. Dans un premier temps décidé à nier les faits, il a finalement reconnu ses torts grâce à un échange téléphonique dévoilé. Il s'est alors excusé : Je suis encore une fois désolé. Je n'aurais jamais aimé en arriver là. Je te le promets que je suis désolé". La jeune femme est donc décidée à porter plainte.

Une situation très délicate pour Julien Bert, lui qui était jusqu'ici en couple avec Mélanie Dedigama depuis leur coup de coeur sur le tournage des Cinquante l'été dernier. Ce vendredi 10 mars, il a pris la parole à ce sujet sur Instagram.

Voilà pourquoi elle ne me parle plus

"Je vais prendre la parole en ce qui concerne Mélanie. Cette femme est formidable et c'est moi qui lui ai menti sur certains trucs et c'est tout ce qu'elle déteste. C'est la femme la plus loyale que je connaisse, donc ces trucs-là ne passent pas avec elle. Elle a entièrement raison, et je m'excuse encore une fois auprès d'elle (...) Elle a appris des choses en même temps que vous, mais elle a aussi appris des choses annexes sur lesquelles j'ai menti. Voilà pourquoi elle ne me parle plus", a-t-il déclaré à sa communauté. Ce qui s'apparente alors à une fin de relation.

Pour rappel, Mélanie Dedigama s'est déjà exprimée sur cette situation. D'abord en retrait, elle a finalement partagé un premier message en story Instagram dans la soirée du mercredi 1er mars : "Qu'auriez-vous fait à ma place ? Je découvre chaque jour en même temps que vous des éléments d'une histoire qui ne me concernait pas et dans laquelle je me retrouve impliquée malgré moi. Je découvre les vidéos d'une femme qui est profondément malheureuse et que j'ai moi-même envie de soutenir. Ma position est évidemment très délicate".

Sa relation avec Julien Bert semble donc au point mort. Elle s'est même consolée auprès de son ex Vincent, qui est le père de sa fille Naya (2 ans et demi). Reste à savoir si cette tendance se confirmera dans les prochains jours ou non. Affaire à suivre...