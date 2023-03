Julien Bert visé par de graves accusations : Mélanie Dedigama se console auprès de son ex et s'explique

Ces derniers jours, Julien Bert est au coeur d'une grave affaire. Le célèbre candidat de télé-réalité a été accusé par son ex Hilona Gos de lui devoir énormément d'argent (à savoir 80 000 euros) mais surtout de s'être montré violent à son égard. La jeune femme a en effet rapporté un épisode en particulier lorsque, après une soirée arrosée, Julien Bert l'aurait étranglée. Des faits qu'il a lui-même reconnu lors d'un échange téléphonique dévoilé par Hilona Gos.

L'affaire affecte tout particulièrement une tierce personne, à savoir Mélanie Dedigama. Et pour cause, elle s'est grandement rapprochée de Julien Bert depuis les tournage des Cinquante l'été dernier. Les deux candidats de télé-réalité ont même eu l'air de former un couple, même s'ils n'ont jamais officiellement nommer la nature de leur relation. Alors forcément, la situation est "délicate" comme l'a confié Mélanie Dedigama. Heureusement, elle peut compter sur sa fille Naya (2 ans et demi) pour l'aider à se vider l'esprit mais aussi sur le père de cette dernière, Vincent, dont elle est séparée. Alors qu'elle ne s'affichait plus à ses côtés depuis leur rupture, Mélanie Dedigama a passé la journée entière de mardi à ses côtés. En story Instagram, la jolie brune de 33 ans a partagé des images de leur famille réunie, lors d'une sortie à Dubaï où ils vivent.

Ne cherchez pas quoi que ce soit de malsain

Des images qui ont intrigué les internautes, lesquels se sont demandés s'il y avait un retour de flamme entre Mélanie et Vincent. Face à ces interrogations, elle a donc fait une mise au point. "Je ne me suis pas remise avec le père de ma fille ! Quand c'est fini, c'est fini !", a-t-elle écrit d'entrée. Et d'expliquer : "Vincent est en vacances depuis 15 jours, la semaine il a rarement le temps de voir Naya vu qu'elle va à la crèche tous les après-midi. Il y a deux semaines, j'ai proposé à Vincent, avant que ses vacances ne débutent, d'aller chercher Naya tous les jours à la crèche, qu'il reste à la maison pour le repas, qu'ils puissent jouer ensemble, qu'on lui fasse le bain tous les deux et qu'il reparte au moment où je la mets au lit, tout simplement. Comme ça, il peut continuer de la voir tous les week-end comme on a toujours fait et encore plus en semaine".

Une organisation qui rend tout le monde heureux, à commencer par la petite Naya, et c'est bien le plus important pour Mélanie. "Ne cherchez pas quoi que ce soit de malsain là-dedans, il y a juste un parfait équilibre qui nous convient à tous les trois et qui, finalement, ne regarde que nous", a-t-elle conclu.