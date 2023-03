Hilona "étranglée" par Julien Bert : il reconnaît et s'excuse, des échanges téléphoniques accablants dévoilés

Hilona Gos a décidé de tout déballer. Plusieurs mois après sa rupture avec Julien Bert, elle se saisie de son compte Youtube depuis ces derniers jours pour lancer de lourdes accusations à son encontre. En pleurs, elle a notamment partagé des épisodes violents, dont un lors duquel son ex aurait porté la main sur elle et l'aurait étranglée après une soirée un peu trop arrosée. "Il a le regard qui a changé, il avait les yeux noirs, ce n'était plus la même personne, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main, il m'a étranglée. Je me rappelle juste de ne pas pouvoir respirer", a-t-elle raconté.

Mais ce n'est pas tout, ce mercredi 1er mars, dans une nouvelle vidéo, Hilona est revenue sur la somme vertigineuse qu'il lui devrait, à savoir pas moins de 80 000 euros. Une dette énorme qu'il doit selon elle à son refus de payer le loyer de la maison qu'ils ont partagée ou encore à sa mauvaise habitude à prendre de l'argent de leur société de shampoing (jusqu'à 100 000 euros). Résultat, aujourd'hui, c'est Hilona qui se retrouve à devoir rembourser tout cet argent.

Là, je n'ai pas d'argent

Pour appuyer ses dires, elle a dévoilé des vocaux accablants datant du mois de janvier 2023. Julien Bert y reconnaît ses torts et lui promet de remédier en partie à la situation incessamment sous peu grâce à une prochaine rentrée d'argent de 43 000 euros. "Mardi je sais que je débloque l'argent, donc il faut me laisser 48h, j'aurais l'argent, je pourrais payer le loyer, déjà ça t'enlèvera ça. Là je n'ai pas d'argent, je ne peux pas l'inventer. Crois moi que c'est ma priorité. Là je viens de le comprendre, t'inquiète", lui a-t-il assuré. À ce jour, Hilona n'aurait toutefois toujours rien reçu.

Par ailleurs, durant leur échange, Julien Bert la menace de porter l'affaire plus loin si elle osait prendre la parole sur les réseaux sociaux. "La technique des réseaux sociaux, ça ne marche pas avec moi. Si on fait ça, je deviens le roi des cons. Je te jure qu'il ne se passera rien sinon, ça peut durer 3-4 ans de procédure et tout le monde aura des problèmes", lui dit-il. C'est à ce moment-là qu'elle lui rappelle qu'elle n'a rien à se reprocher contrairement à lui, en lui remémorant l'épisode de l'étranglement. Un épisode qu'il reconnaît. "Oui, je suis encore une fois désolé. Je n'aurais jamais aimé en arriver là. Je te le promets que je suis désolé", lui déclare-t-il. Dans la suite de la vidéo, Hilona partage son combat pour régler tous les problèmes d'argent qu'elle rencontre, apparaissant très souvent en pleurs et révélant souffrir d'une grave dépression.