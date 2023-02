"Il m'a étranglée" : Hilona Gos lance de lourdes accusations contre son ex, Julien Bert

Ils ont formé l'un des couples les plus glamour de la télé-réalité. Hilona Gos et Julien Bert, qui se sont rencontrés sur le tournage de l'émission Les princes et princesses de l'amour, ont tenu en haleine leurs fans durant de longs mois. Après une demande en mariage féérique, le couple a fini par se séparer. Depuis, la jeune femme a retrouvé l'amour dans les bras de Paul-André. Mais voilà que la candidate des Apprentis aventuriers a dévoilé une vidéo émouvante sur sa chaîne Youtube, dans laquelle elle lance de lourdes accusations à l'encontre de son ex-fiancé. En larmes, la jeune femme souhaite en aucun cas accabler Julien Bert mais veut donner sa vérité.

Je me rappelle juste de ne pas pouvoir respirer

En détresse, Hilona Gos revient sur sa rencontre avec le candidat de télé-réalité. Si elle indique avoir été très heureuse au tout début de leur relation, rapidement les choses se seraient gâtées. Notamment lors d'une nuit où Julien Bert aurait abusé de l'alcool. "Il a le regard qui a changé, il avait les yeux noirs, ce n'était plus la même personne, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main, il m'a étranglée. Je me rappelle juste de ne pas pouvoir respirer", indique-t-elle, montrant avec son poing fermé que son ex-compagnon aurait tenté de la frapper au visage. La jeune femme confie alors avoir continué dans cette relation malsaine. D'autant que quelques mois après, Hilona Gos va se rendre compte qu'elle est enceinte. Tiraillée entre l'envie d'être mère et la peur que son enfant grandisse sans père, la candidate de télé-réalité se retrouve dans une situation intenable. Malheureusement pour elle, elle va faire une fausse couche.