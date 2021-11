Hilona Gos et Julien Bert définitivement séparés : nouveaux détails sur leur rupture, Océane mêlée

Ils s'étaient mis en couple en 2019, durant la saison 7 des Princes et princesses de l'amour, avant de se séparer, puis de rompre à nouveau. Mais cette fois, il semblerait qu'entre Hilona Gos et Julien Bert, ça soit bel et bien la fin. Début octobre, la jeune femme de 25 ans, révélée dans l'émission 10 couples parfaits en 2017, a expliqué à sa communauté qu'elle était définitivement séparée de Julien Bert.

"On a décidé d'un commun accord de se séparer définitivement cette fois (...). Il n'y aura pas de retour. On a vraiment bien réfléchi, pesé le pour et le contre et... C'est trop de destruction, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup trop de mal", avait-elle confié le mois dernier. Ce 4 novembre, toujours sur Instagram, l'ex-compagne de Paga a partagé les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision.

Manifestement, elle aurait été choquée de voir son chéri batifoler avec Océane El Himer. "Ce soir, notre aventure se termine pour de bon. Je ne reviendrai plus sur cette sombre époque, mais si j'avais quelques paroles à dire encore, je dirais simplement que ce vous avez vu n'est que le fruit de quelqu'un qui a joué sur les deux tableaux. Vous avez la version qu'il lui a donnée à elle, mais vous n'avez jamais eu la version qu'il m'a donnée à moi, parce que ça a bien arrangé tout le monde, y compris lui que vous ne le sachiez pas". Hilona Gos, qui a expliqué qu'elle emménageait en Corse, avance donc que Julien Bert, à qui elle a été fiancée un temps, n'aurait pas été sincère avec elle...