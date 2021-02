Hilona séparée de Julien Bert : sa bague de fiançailles toujours au doigt, elle se justifie

Bien que séparés, Hilona Gos et Julien Bert continuent de faire parler d'eux. Certains internautes ont remarqué que la jeune femme de 25 ans portait toujours sa bague de fiançailles. Assaillie de questions et parfois de critiques, elle a pris la décision de se justifier en story Instagram, le 1er février 2021.

C'est en 2019, lors du tournage des Princes de l'amour, que Julien Bert et Hilona se sont rencontrés. Tous deux ont fini l'aventure en couple et ont rapidement emménagé ensemble. Fou d'amour, le coach de l'actuel saison des Princes a souhaité faire sa demande en fiançailles lors du tournage. Un événement qui sera bientôt dévoilé sur W9. "On est sur le sujet demande en fiançailles sur W9 en ce moment, donc il fallait bien que je prenne la parole. C'est le moment que je redoutais le plus depuis que l'on s'est séparé", a tout d'abord confié la candidate de télé-réalité.

Hilona a ensuite souhaité répondre aux personnes qui l'ont critiquée parce qu'elle portait toujours sa bague de fiançailles. "Si je la garde, ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir une grosse bague ou que je suis une michto. Si je la gardais pour l'argent, je l'aurais vendue. Je la garde parce que c'est symbolique pour moi. Tant que je n'aurais pas tiré une croix définitive sur notre histoire, je la garderai. J'estime que c'est mon choix, vous le respectez ou pas, c'est la même chose", s'est-elle justifiée. Elle a ensuite assuré que Julien et elle étaient toujours en bons termes, au point qu'ils sont toujours complices quand ils se revoient. "Il a passé le week-end ici parce qu'on a toujours de la famille qui se connaît, des amis qui s'entendent et on a un projet commun qu'il faut gérer. (...) Pour l'instant on s'entend bien mais ce n'est pas pour autant qu'on va se remettre ensemble", a-t-elle poursuivi.

Cette situation est déjà assez compliquée

Accusés de se rapprocher de nouveau pour faire le buzz à l'approche de la diffusion de leurs fiançailles dans Les Princes, Hilona a souhaité mettre le point sur les "i" : rien n'est calculé. Elle appréhende d'ailleurs beaucoup l'épisode en question qui va être "très dur à regarder". L'ancienne candidate de 10 Couples parfaits craint que cela ne réveille des sentiments ou de mauvaises choses. "C'est fatiguant de se justifier sur ça, comme pour la maison. Vous arrivez à me critiquer sur le fait que je vis dans une maison. On devait en acheter une, au final ça ne s'est pas fait. Donc je loue une maison. Je paie le loyer, est-ce que j'ai le droit ? (...) Vous arrivez à dire que je vis sur les frais de Julien, qu'il paie la maison pour que j'y vive avec mes copines. Mais c'est moi qui paie le loyer. (...) Vous ne savez pas grand-chose et du coup, vous vous permettez de juger. (...) Cette situation est déjà assez compliquée", a-t-elle conclu.