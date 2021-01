Julien Bert et Hilona, la rupture : elle officialise et évoque leurs "désaccords"

Dimanche 10 janvier 2021, Hilona s'est saisie de son compte Snapchat afin de faire une mise au point sur sa relation avec Julien Bert. L'occasion de découvrir que les candidats des Princes de l'amour 7 (2019) ne sont officiellement plus en couple.

Leur histoire d'amour ressemblait à un conte de fées. Lors de leur aventure dans la télé-réalité de W9, Hilona et Julien se sont mis en couple. Très vite, ils ont emménagé ensemble et ne se sont plus quittés. Ils se sont même fiancés lors du tournage de la dernière saison des Princes, en 2020. Leurs fans étaient donc surpris d'apprendre que la jeune femme de 25 ans souhaitait faire une pause dans leur relation. Une nouvelle annoncée début décembre. Depuis, ils ne s'étaient plus exprimés sur le sujet. Mais le fait que Julien supprime toutes leurs photos sur son compte Instagram laissait penser qu'ils n'étaient définitivement plus ensemble. Une nouvelle aujourd'hui confirmée.

Hilona a en effet souhaité annoncé qu'elle était officiellement célibataire et a vite précisé que c'était la dernière fois qu'elle s'exprimait sur le sujet. Si elle n'a pas dévoilé les raisons de cette séparation après un an et demi d'amour, la jeune femme a expliqué : "Si aujourd'hui, c'est la fin, vous avez le droit d'avoir quelques explications même si je préférerais me taire car c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. (...) Ce qu'il s'est passé entre nous, je l'emporterai dans la tombe, pas parce que c'est grave, mais tout simplement parce que ça nous regarde, je ne veux pas qu'on se salisse, qu'on s'expose et qu'on se rabaisse. Nos discordes ne concernent que nous. Peu importe ce qu'il s'est passé entre nous, il restera l'amour de ma vie. Vous savez, je n'ai jamais vécu, ni ressenti ce qu'on a entre Julien et moi et je ne le vivrai plus jamais. Et je ne veux plus le vivre, ça nous appartient, pour toujours..."

J'espère réussi à être heureuse sans lui

Très touchée par cette rupture, Hilona ne souhaite pas qu'on lui parle sans cesse de ce sujet afin de pouvoir passer à autre chose et se relever. "Il est hors de question de démarrer une guerre entre lui et moi, hors de question de laisser les personnes mal intentionnées juger de qui a tort, qui a raison dans cette histoire. Ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui. Pour ma part, j'espère juste réussir à être heureuse sans lui, m'habituer à vivre sans lui à mes côtés. Même si ce n'était qu'un an et demi, cela a été la période la plus intense de ma vie. On en a vécu de belles choses, de magnifiques choses que personne ne pourra effacer. Malheureusement les mauvaises on pris le dessus. C'est très dur, je vous jure très très dur. (...) Une rupture c'est très difficile à surmonter. Alors une rupture exposée partout sur les réseaux sociaux...", a-t-elle poursuivi.

Malgré leur break, Hilona n'a pas réussi à passer "au-dessus de [leurs] désaccords" et a vite compris "par ses actes qu'il n'avait plus le temps ni la patience d'attendre" qu'elle change d'avis. Désormais, elle tentera donc de se construire seule.