Julien Bert et Hilona, une rupture définitive ? Ce détail qui ne trompe pas

Cela commence à faire long pour les personnes qui suivent Julien Bert et Hilona. Le 3 décembre 2020, le jeune homme homme de 29 ans a annoncé que sa belle et lui faisaient une pause dans leur relation. Mais certains internautes ont remarqué un détail qui laisse penser qu'entre eux, c'est bel et bien terminé.

En se rendant sur le compte de Julien Bert, on peut voir que toutes les photos d'Hilona et lui ont disparu. On imagine donc que le beau blond a tourné la page de cette relation. Pourtant de son côté, la candidate révélée dans 10 Couples parfaits 2 (2018) n'a rien changé, alors qu'elle était à l'origine de cette brève séparation. Pour l'heure, aucun d'entre eux ne s'est exprimé sur la situation, patience donc.

Julien Bert et Hilona s'étaient rencontrés lors du tournage de la saison 7 des Princes, en 2019. Alors qu'ils venaient trouver l'amour dans les bras d'un prétendant ou d'une prétendante, le prince et la princesse ont fini par se mettre en couple. Ils ont fini par emménager ensemble et se sont fiancés lors du tournage de la dernière saison de la télé-réalité, en 2020. Mais, pour on ne sait quelle raison, la jeune femme de 25 ans a pris la décision de faire une pause. "Ne vous en faites pas pour le moment, on prend juste un peu de temps pour nous chacun de notre côté. On a eu tous les deux un passé très compliqué qui fait que parfois on n'est pas d'accord, on ne peut pas s'entendre sur certaines choses. Il faut qu'on puisse aller mieux chacun de notre côté afin de pouvoir avancer parce que ça crée des conflits inutiles", avait-elle notamment expliqué sur Snapchat, en larmes.

De son côté, Julien Bert avait choisi Instagram pour faire part de sa tristesse infinie. "J'ai le coeur en miettes, mais pas complètement car j'ai énormément d'espoir en nous. Nous ne nous sommes jamais séparés avec Hilona depuis un an et deux mois. Nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontées. Celle-là prendra plus de temps parce qu'il le faut et si c'est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille, je suis prêt à tous les sacrifices du monde, y compris cet éloignement de quelque temps. Même si ça va être difficile, nous devons en passer par là. Nous nous aimons très fort, peut-être trop, peut-être pas comme il faut, peut-être maladroitement de ma part... Je vais apprendre à l'aimer de la plus belle des manières car cette Hilona mérite tout le bonheur du monde. Nous mettons une virgule à notre relation et non un point... Je t'aime", pouvait-on lire en légende d'une photo prise le jour de leurs fiançailles. Un espoir qui s'est aujourd'hui envolé.