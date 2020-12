Julien Bert le coeur en miettes et Hilona en larmes : "Certains passés ne sont pas fait pour s'accorder"

C'est une triste nouvelle que Julien Bert a annoncé sur Instagram, le 3 décembre 2020. L'expert en séduction des Princes de l'amour 8 (W9) vient d'annoncer sa séparation (temporaire) avec Hilona. Une surprise étant donné que les deux candidats de télé-réalité se sont fiancés il y a peu de temps.

Il y a un an, la vie de Julien Bert a changé. Lors du tournage de la saison 7 des Princes, il s'est mis en couple avec Hilona. Depuis, ils ne s'étaient plus jamais quittés. Ils ont vite emménagé ensemble et se sont fiancés lors du tournage de la dernière saison de la télé-réalité de W9. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. La jeune femme a donc pris la lourde décision de faire une pause dans leur couple comme l'a dévoilé le jeune homme de 29 ans. "Je n'arrive pas m'exprimer en vidéo. C'est plus facile pour moi d'écrire quelques lignes car j'ai le coeur en miettes, mais pas complètement car j'ai énormément d'espoir en nous. Nous ne nous sommes jamais séparés avec Hilona depuis un an et deux mois. Nous avons traversé des épreuves difficiles et nous les avons surmontées. Celle-là prendra plus de temps parce qu'il le faut et si c'est pour reconstruire et bâtir une relation stable et saine et surtout fonder une famille, je suis prêt à tous les sacrifices du monde, y compris cet éloignement de quelque temps. Même si ça va être difficile, nous devons en passer par là. Nous nous aimons très fort, peut-être trop , peut-être pas comme il faut, peut-être maladroitement de ma part... Je vais apprendre à l'aimer de la plus belle des manières car cette Hilona mérite tout le bonheur du monde. Nous mettons une virgule à notre relation et non un point... Je t'aime", peut-on lire en légende d'une photo prise le jour de leurs fiançailles.